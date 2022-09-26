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Мостовой высказался о работе Карпина

вчера, 16:53

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

В европейских футбольных странах нет такого прецедента, чтобы тренер работал и в клубе, и в сборной — это вообще несопоставимо. Приведу один пример. Перед чемпионатом мира — 2018 в сборной Испании узнали, что Лопетеги подписал контракт с клубом — через два часа его убрали. Просто потому, что это неприемлемо.

Здесь мы снова выступаем единоличниками. В огромной стране такое неприемлемо. Что касается продления, то мы сейчас нигде не участвуем. Любой спортивный человек сейчас может руководить сборной.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:37
сейчас нет разницы
протон
протон
сегодня в 02:19
С Лобановский брали серебро на ЧЕ он совмещал, а ты с метра в ворота Кипра не попал и оставил сборную без чемпионата.
Александр, все уже поняли что тебя можно назначить, нечего не поменяется, только то что ты совершенно ничего не сделал, что бы стать тренером тоже знают все, а еще есть подозрения в алчности, зависти Карпину, и многое другое))
Capral
Capral ответ Аспект (раскрыть)
вчера в 19:51
Мостовой- в прошлом выдающийся футболист, которому при жизни поставили памятник. В настоящем- эксперт-любитель.
Аспект
Аспект ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:46
Допустим, это так. Но тогда кто (или что) и какого разлива Мостовой, уважаемый в прошлом игрок?
htma62s6qn2h
htma62s6qn2h
вчера в 18:45
Карпин думает только о себе, он совсем не тренер
Capral
Capral ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 18:19
Это ты- на аватарке?
Capral
Capral ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 18:18
Ну вот, видишь, можешь- когда хочешь.
Бoрат
Бoрат ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:17
Уважаемый Капрал
Рядовой Борат Сагдиев по Вашему приказанию замолкает
Capral
Capral ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 18:13
Еще одно некультурное слово, и я забью тебя в игнор.
Бoрат
Бoрат ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:11
    Capral
    Capral ответ Бoрат (раскрыть)
    вчера в 18:09
    Мне 66 лет, и я тебе не сынок.
    Бoрат
    Бoрат ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:04
      Capral
      Capral ответ Бoрат (раскрыть)
      вчера в 18:03
      Не тебе, а Вам, во-первых. А во-вторых, я еще вчера написал, что Лобановский успешно совмещал работу в сборной и клубе только по одной причине- в сборной было 90% киевлян.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 17:51
      Саша до сих пор не понял что у России свой путь...во всём...
      Бoрат
      Бoрат ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 17:48
      Вот тебе пример из мировой практики:

      Франсиско Матурана совмещал работу в сборной Колумбии и местном Насьонале, причём весьма успешно – клуб в конце 1980-х выиграл Кубок Либертадорес, а национальная команда впервые за 28 лет квалифицировалась на мундиаль. Насьональ при этом был базовым клубом сборной. После ЧМ Матурана получил предложение от Реала, но остался в сборной, совмещая её уже с Америкой. И тоже успешно – титул с клубом и выход на мундиаль с Колумбией

      По поводу Гуса Хиддинка уже написал чуть ниже
      Бoрат
      Бoрат
      вчера в 17:44
      Что значит нет прецедента?
      Гус Хиддинк совмещал в 2005-06 годах ПСВ и сборную Австралии, и вполне благополучно – клуб стал чемпионом, а Австралия квалифицировалась на ЧМ
      Позже в 2009 Хиддинк совмещал работу в Челси и в сб.России
      Эх, Мостовой Мостовой, лишь бы пукнуть о чём нибудь
      Capral
      Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 17:37
      Ну опять же- что значит приличную игру, и с кем? Прошло 10 туров и еще преждевременно делать выводы. Посмотрим, какое место в итоге займет Ростов, а главное- как будет прогрессировать команда. Динамо, весной, тоже заняло 3-е место, но на игру команды смотреть было страшно. Раньше, силу тренера и его команды мы определяли по играм в Европе. Сейчас такой возможности нет. Подождем.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 17:30
      Уважаемый!
      С бюджетом Ростова находиться в верхней части турнирной таблицы это ... многого стоит. И игру дончане показывают приличную.
      А что может показать Мостовой? К "одиннадцати - Туз"?!)
      Capral
      Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 17:16
      А где Карпин? Что он выиграл и кем руководит- сборной России, на которую без слез не взглянешь? Или Ростовом, который еще тоже ничего не выиграл?
      Capral
      Capral
      вчера в 17:14
      Мостовой берёт примеры из мировой практики и это правильно. Что касается Карпина, то я и раньше, и сейчас считаю его заурядным тренером чисто российского разлива, не более того.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 16:59
      Мостовой всё никак не может найти себе работу. )
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 16:58
      Снова Мостовой попёр в Европу,
      хоть не раз с ней попадал он в опу.
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 16:58
      Где Карпин и где Мостовой!
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