Подвижек в вопросе дисквалификации Бальде Кейта нет

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Бальде Кейта, рассказал, что он ещё не получил документы с объяснением относительно дисквалификации своего клиента.
Мы до сих пор не получили документы с объяснением решения по отстранению Бальде. Никаких подвижек в этом вопросе нет. Сейчас мы каждый день ждем ответ на наш запрос.
Я давно уже говорил, что сейчас нельзя верить агентам на слово, как можно оформить трансфер, не проверив игрока на "чистоту"? ....детский сад. Сколько можно наступать на эти грабли?
По крайней мере, можно и нужно было прописать финансовую ответственность Кальяри в случае дисквалификации и сразу юристы Кальяри стали бы заинтересованы.
Ну а теперь то что, ждем у моря погоды...:((((
Я давно уже говорил, что сейчас нельзя верить агентам на слово, как можно оформить трансфер, не проверив игрока на "чистоту"? ....детский сад. Сколько можно наступать на эти грабли?
По крайней мере, можно и нужно было прописать финансовую ответственность Кальяри в случае дисквалификации и сразу юристы Кальяри стали бы заинтересованы.
Ну а теперь то что, ждем у моря погоды...:((((