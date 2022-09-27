Подвижек в вопросе дисквалификации Бальде Кейта нет

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» , рассказал, что он ещё не получил документы с объяснением относительно дисквалификации своего клиента.

Мы до сих пор не получили документы с объяснением решения по отстранению Бальде. Никаких подвижек в этом вопросе нет. Сейчас мы каждый день ждем ответ на наш запрос.