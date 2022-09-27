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Подвижек в вопросе дисквалификации Бальде Кейта нет

вчера, 12:42

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Бальде Кейта, рассказал, что он ещё не получил документы с объяснением относительно дисквалификации своего клиента.

Мы до сих пор не получили документы с объяснением решения по отстранению Бальде. Никаких подвижек в этом вопросе нет. Сейчас мы каждый день ждем ответ на наш запрос.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:40
Их не должно и быть, там всё прозрачно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:02
Большинству судьба Бальде -до "Бальды". Умерла так умерла.
Сп62
Сп62
вчера в 13:08
Может про него уже забыли?
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:02, ред.
Да уж...лично у меня есть вопросы к тем, кто оформлял трансфер, не просчитав риски? И даже не к его агенту. А что агент? Агент - красавчик, обвёл вокруг пальца профнепригодный менеджмент клуба и курит сейчас сигару где-нибудь на пляже.

Я давно уже говорил, что сейчас нельзя верить агентам на слово, как можно оформить трансфер, не проверив игрока на "чистоту"? ....детский сад. Сколько можно наступать на эти грабли?

По крайней мере, можно и нужно было прописать финансовую ответственность Кальяри в случае дисквалификации и сразу юристы Кальяри стали бы заинтересованы.

Ну а теперь то что, ждем у моря погоды...:((((
3p5mwhfz2att
3p5mwhfz2att
вчера в 12:44
Скоро будут
Гость
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