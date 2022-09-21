Агент Бальде Кейта: «Пока мы не подали апелляцию»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Бальде Кейта, рассказал, подал ли его клиент апелляцию относительно дисквалификации.
Пока мы не подали аппеляцию. Мы все еще ждем мотивационную часть решения о дисквалификации Бальде.
Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Бальде Кейта, рассказал, подал ли его клиент апелляцию относительно дисквалификации.
Пока мы не подали аппеляцию. Мы все еще ждем мотивационную часть решения о дисквалификации Бальде.
А куда смотрели люди, отвечающие за трансферы в спартаке? Неужели, перед подписанием, не проверяют полностью игрока, его происшествия, документы и тд? Или ограничились знаком зодиака? Ну а так что, зачастую это просто штраф, он как пишут просто опоздал на допинг. Просто он приехал в Россию и поэтому наказание по максимальному выписали!
Пусть пока агент играет на время бана.... разницы особо не почувствуешь думаю...
А куда смотрели люди, отвечающие за трансферы в спартаке? Неужели, перед подписанием, не проверяют полностью игрока, его происшествия, документы и тд? Или ограничились знаком зодиака? Ну а так что, зачастую это просто штраф, он как пишут просто опоздал на допинг. Просто он приехал в Россию и поэтому наказание по максимальному выписали!
Пусть пока агент играет на время бана.... разницы особо не почувствуешь думаю...