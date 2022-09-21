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Агент Бальде Кейта: «Пока мы не подали апелляцию»

сегодня, 12:02

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Бальде Кейта, рассказал, подал ли его клиент апелляцию относительно дисквалификации.

Пока мы не подали аппеляцию. Мы все еще ждем мотивационную часть решения о дисквалификации Бальде.

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:19
Очередной раз подсунули спартаку.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:14
Спартаку из Италии прилетела ответочка за Кокорина...:)))

А куда смотрели люди, отвечающие за трансферы в спартаке? Неужели, перед подписанием, не проверяют полностью игрока, его происшествия, документы и тд? Или ограничились знаком зодиака? Ну а так что, зачастую это просто штраф, он как пишут просто опоздал на допинг. Просто он приехал в Россию и поэтому наказание по максимальному выписали!

Пусть пока агент играет на время бана.... разницы особо не почувствуешь думаю...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:08
Как будто есть что возразить.
Гость
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