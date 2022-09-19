Макаров приглашён на заседание КДК РФС

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сегодня, 14:29

Футболист «Динамо» приглашён на заседание КДК РФС из-за слов в адрес бокового судьи в матче против «Зенита» (0:2). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

КДК по материалам СМИ возбудил дело в отношении игрока «Динамо» Макарова. Макаров и арбитр Лунёв приглашены на заседание.

Напомним, во время матча игрок пообещал подарить арбитру билеты в цирк.