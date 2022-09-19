Футболист «Динамо» Денис Макаров приглашён на заседание КДК РФС из-за слов в адрес бокового судьи в матче против «Зенита» (0:2). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
КДК по материалам СМИ возбудил дело в отношении игрока «Динамо» Макарова. Макаров и арбитр Лунёв приглашены на заседание.
Напомним, во время матча игрок пообещал подарить арбитру билеты в цирк.
Да их посылают несколько раз в игре.
Они молча это просто не замечают.
А Макарову нужно думать о футболе.
Да их посылают несколько раз в игре.
Они молча это просто не замечают.
А Макарову нужно думать о футболе.
КДК сами цирк разводят.
КДК сами цирк разводят.