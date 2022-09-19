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Макаров приглашён на заседание КДК РФС

сегодня, 14:29

Футболист «Динамо» Денис Макаров приглашён на заседание КДК РФС из-за слов в адрес бокового судьи в матче против «Зенита» (0:2). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

КДК по материалам СМИ возбудил дело в отношении игрока «Динамо» Макарова. Макаров и арбитр Лунёв приглашены на заседание.

Напомним, во время матча игрок пообещал подарить арбитру билеты в цирк.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:28
Будут стыдить как школьника.
neb5stn6sgpm
neb5stn6sgpm
сегодня в 15:34
Билеты в цирк оскорбление?
Да их посылают несколько раз в игре.
Они молча это просто не замечают.
А Макарову нужно думать о футболе.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:10
Ну и что тут такого криминального - он же не морду набить обещал ))
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 14:59
Нашли за что 🤦
КДК сами цирк разводят.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:36
Скажет: "прошу понять и простить" и все на этом закончится.
Гость
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