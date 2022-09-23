FA предъявила обвинения Роналду за эпизод с разбитым телефоном

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сегодня, 19:34

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения нападающему «Манчестер Юнайтед» в связи с нарушением правил организации.

Это связано с апрельским эпизодом, когда футболист разбил телефон малолетнему болельщику-аутисту после матча «дьяволов» против «Эвертона» (0:1). Роналду вскоре после этого извинился.