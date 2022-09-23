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FA предъявила обвинения Роналду за эпизод с разбитым телефоном

сегодня, 19:34

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в связи с нарушением правил организации.

Это связано с апрельским эпизодом, когда футболист разбил телефон малолетнему болельщику-аутисту после матча «дьяволов» против «Эвертона» (0:1). Роналду вскоре после этого извинился.

В заявлении FA сказано, что поведение португальца после окончания матча было грубым и агрессивным. В МЮ приняли это заявление к сведению, клуб будет поддерживать игрока в ответе на обвинения.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:09
Юр, ну ты ж толковый мужик! Чё ты как маленький ведёшься на это гоvно, в самом то деле ? Ёп.нутая мамаша, которая еп.лом счёлкает и за своим больным ребёнком не смотрит уж стопудово загнала этот разбитый телефон за такие бабки, которые и её от аутизма (пох.*изма) вылечат!
Ironigor
Ironigor ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 21:04
Причём об этом писали. Не только телефон ☎️ ... .
lotsman
lotsman
сегодня в 21:04
Он вообще психованный.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:54
Футболист хороший, но так просто потерять уважение болельщиков, и не только. Все прежние заслуги португальца меркнут перед этим мерзким поступком, который показывает истинную сущность Роналду. Гниловатую, надо сказать.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 20:49
Казнить нельзя помиловать! Запятую каждый сам решит куда поставить
vinyardrip
vinyardrip ответ Бубнин (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 20:39
Привет апрель. Пока-пока)) Привет из будущего
a3qmkzjz3byx
a3qmkzjz3byx
сегодня в 20:23
Бил, бью и буду бить 🤳
ДСА
ДСА
сегодня в 20:19
Наверняка подарил ребенку гораздо лучший телефон. По понятиям он возместил ущерб.
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 20:06
Нахер футбол, даешь РПГ!)
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 19:58
Снова он.
u8sha5e95err
u8sha5e95err
сегодня в 19:41
стареет Рон, пора завязывать...
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