FA предъявила обвинения Роналду за эпизод с разбитым телефоном

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в связи с нарушением правил организации.
Это связано с апрельским эпизодом, когда футболист разбил телефон малолетнему болельщику-аутисту после матча «дьяволов» против «Эвертона» (0:1). Роналду вскоре после этого извинился.
В заявлении FA сказано, что поведение португальца после окончания матча было грубым и агрессивным. В МЮ приняли это заявление к сведению, клуб будет поддерживать игрока в ответе на обвинения.