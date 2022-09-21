Денис Макаров дисквалифицирован на 2 матча РПЛ за оскорбление судьи

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Динамо» будет дисквалифицирован на два матча. В игре с «Зенитом» Макаров пообещал подарить билеты в цирк боковому судье Алексею Луневу.

Макаров присутствовал лично на заседании, Лунев присутствовал по Zoom. Присутствовал также заместитель генерального директора Задубровский («Динамо»), посмотрели видео запись эпизода. Послушали Макарова. Он сказал, что фраза была сказана на эмоциях в адрес Лунева. Если судья не слышал сам, то решение должен принимать КДК . Если бы судья услышал, то должно быть в отчете прописано. Сам судья не отреагировал. Он сказал ему было непонятно, кому адресовано. Смысл фразы непонятен. Судья не мог оценить фразу поэтому решение принимает КДК , согласно ст. 95 ч. 1 «Оскорбительное поведение в отношение официальных лиц матча».