Денис Макаров дисквалифицирован на 2 матча РПЛ за оскорбление судьи

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Динамо» Денис Макаров будет дисквалифицирован на два матча. В игре с «Зенитом» Макаров пообещал подарить билеты в цирк боковому судье Алексею Луневу.
Макаров присутствовал лично на заседании, Лунев присутствовал по Zoom. Присутствовал также заместитель генерального директора Задубровский («Динамо»), посмотрели видео запись эпизода. Послушали Макарова. Он сказал, что фраза была сказана на эмоциях в адрес Лунева. Если судья не слышал сам, то решение должен принимать КДК. Если бы судья услышал, то должно быть в отчете прописано. Сам судья не отреагировал. Он сказал ему было непонятно, кому адресовано. Смысл фразы непонятен. Судья не мог оценить фразу поэтому решение принимает КДК, согласно ст. 95 ч. 1 «Оскорбительное поведение в отношение официальных лиц матча».
В словах Макарова не было ненормативной лексики, он принес извинения перед судьей за фразу. Лунев принял извинения. Макаров извинился перед КДК. Итоговое решение — дисквалификации на две игры РПЛ (одна игра условно). Плюс штраф 250 тысяч рублей и испытательной срок до конца сезона 22/23.
Покупаем конечно самые дорогие, для самых лучших и уважаемых людей. Получается Макаров смог купить 50 билетов, тем самым не только сдержав своё обещание купить Лунёву билет в цирк, но ещё и обеспечил всё КДК и других судей.
Теперь ждём прямую трансляцию Матч ТВ из цирка.
https://youtu.be/G8NK1F9iN3c
Покупаем конечно самые дорогие, для самых лучших и уважаемых людей. Получается Макаров смог купить 50 билетов, тем самым не только сдержав своё обещание купить Лунёву билет в цирк, но ещё и обеспечил всё КДК и других судей.
Теперь ждём прямую трансляцию Матч ТВ из цирка.