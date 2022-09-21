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Денис Макаров дисквалифицирован на 2 матча РПЛ за оскорбление судьи

сегодня, 14:46

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Динамо» Денис Макаров будет дисквалифицирован на два матча. В игре с «Зенитом» Макаров пообещал подарить билеты в цирк боковому судье Алексею Луневу.

Макаров присутствовал лично на заседании, Лунев присутствовал по Zoom. Присутствовал также заместитель генерального директора Задубровский («Динамо»), посмотрели видео запись эпизода. Послушали Макарова. Он сказал, что фраза была сказана на эмоциях в адрес Лунева. Если судья не слышал сам, то решение должен принимать КДК. Если бы судья услышал, то должно быть в отчете прописано. Сам судья не отреагировал. Он сказал ему было непонятно, кому адресовано. Смысл фразы непонятен. Судья не мог оценить фразу поэтому решение принимает КДК, согласно ст. 95 ч. 1 «Оскорбительное поведение в отношение официальных лиц матча».

В словах Макарова не было ненормативной лексики, он принес извинения перед судьей за фразу. Лунев принял извинения. Макаров извинился перед КДК. Итоговое решение — дисквалификации на две игры РПЛ (одна игра условно). Плюс штраф 250 тысяч рублей и испытательной срок до конца сезона 22/23.

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Все комментарии
3xbdtwj2dcr7
3xbdtwj2dcr7
сегодня в 15:48
Ради интереса зашёл на сайт "МОСКОВСКОГО ЦИРКА НИКУЛИНА НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ" и посмотрел сколько стоят билеты 1500-5000.
Покупаем конечно самые дорогие, для самых лучших и уважаемых людей. Получается Макаров смог купить 50 билетов, тем самым не только сдержав своё обещание купить Лунёву билет в цирк, но ещё и обеспечил всё КДК и других судей.
Теперь ждём прямую трансляцию Матч ТВ из цирка.

nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:39
Неужели билеты в цирк так дешевы ?
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 15:38
А судейка что, не человек!? Его и послать нельзя, если он не прав?
makkie
makkie
сегодня в 15:32
У арбитра просто коулрофобия - боязнь клоунов)
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:27
В чем была проблема купить билеты? Сам виноват. Обещания надо выполнять.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:24, ред.
Предлагаю КДК изменить меру наказания на "Макаров должен купить на 250 000 билеты в цирк детям из интерната/детского дома (прочее) и принести судье устные извинения. От игр не отстранять. Точка. "
cz4eg5ecpn34
cz4eg5ecpn34
сегодня в 15:19
Я чёт не догоняю, наказали всё-таки за то, что билеты в цирк обещал, или за то, что так и не подарил?
dok66
dok66
сегодня в 15:15
Вопрос : кому это было надо ? Чтобы КДК хоть чем то мог заняться , или как ?
xn9uepz29nn7
xn9uepz29nn7
сегодня в 15:03
На 250-то тыров можно судейке вместо обещанных билетов в цирк лет на 5 туда абонемент прикупить
INGUSH
INGUSH
сегодня в 14:54, ред.
КДК ( Клоуно-Дурацкий-Комитет) в своем репертуаре !
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