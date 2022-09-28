Сборная Аргентины не проигрывает с июля 2019 года.

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вчера, 09:36

Сборная Аргентины обыграла сборную Ямайки (3:0) в товарищеском матче.

Таким образом, «бело-голубые» не проигрывают уже 35 игр подряд. Последний раз Аргентина уступала в июле 2019 года в полуфинале Кубка Америки сборной Бразилии (0:2).