Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистика

Сборная Аргентины не проигрывает с июля 2019 года

вчера, 09:36

Сборная Аргентины обыграла сборную Ямайки (3:0) в товарищеском матче.

Таким образом, «бело-голубые» не проигрывают уже 35 игр подряд. Последний раз Аргентина уступала в июле 2019 года в полуфинале Кубка Америки сборной Бразилии (0:2).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вильмар Барриос забил дебютный гол за сборную Колумбии
Вчера, 10:22
Месси вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров сборных
Вчера, 08:25
Зоммеру не забили 5 пенальти подряд в матчах за сборную Швейцарии
Вчера, 00:58
Вратари «Ньюкасла» и «Брентфорда» лидируют по числу сэйвов в АПЛ
27 сентября Фото
Дюпин провёл 100 матчей в составе «Рубина»
27 сентября
Манчини вышел на 3-е место по количеству побед во главе сборной Италии
27 сентября Фото
Сортировать
Все комментарии
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:21
А с Бразилией сыграть-слабо,там бы Меське показали Кузькину мать!!!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:15
С Мексикой рекорд Италии будет побит...
SonicStar
SonicStar ответ амурец (раскрыть)
вчера в 14:03
Мексика, Уругвай, Бразилия, Германия, Италия, к примеру
амурец
амурец
вчера в 13:36
А с кем играли?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:24
Любая серия заканчивается...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:29, ред.
Сборная Аргентины не проигрывает с июля 2019 года.
Подробнее:
А почему не пишут, что на мировых первенствах с 1986 года, сборная Аргентины ничего не выигрывала. И даже присутствует товарища Месси не помогает. Да и кубок Америки с 1993 года смогла выиграть только в прошлом году. Так что все проигрышы ещё впереди.
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:22
А кто-то тут распинался что Меська не будет играть-упустить такой шанс забить команде которая 80-я в рейтинге Меська упустить не мог ,алчность превыше всего!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:20
Месси наверное чудеса,там творит?!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 10:13
просто ни разу с Россией не играли
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:13
А на ЧМ не покажет ничего
shlomo
shlomo
вчера в 09:44
Посмотрим что будет на ЧМ
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:38
Чемпионат мира все равно им не выиграть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 