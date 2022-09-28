Сборная Аргентины не проигрывает с июля 2019 года.

Сборная Аргентины обыграла сборную Ямайки (3:0) в товарищеском матче.
Таким образом, «бело-голубые» не проигрывают уже 35 игр подряд. Последний раз Аргентина уступала в июле 2019 года в полуфинале Кубка Америки сборной Бразилии (0:2).
Сборная Аргентины обыграла сборную Ямайки (3:0) в товарищеском матче.
Таким образом, «бело-голубые» не проигрывают уже 35 игр подряд. Последний раз Аргентина уступала в июле 2019 года в полуфинале Кубка Америки сборной Бразилии (0:2).
Подробнее:
А почему не пишут, что на мировых первенствах с 1986 года, сборная Аргентины ничего не выигрывала. И даже присутствует товарища Месси не помогает. Да и кубок Америки с 1993 года смогла выиграть только в прошлом году. Так что все проигрышы ещё впереди.
Подробнее:
А почему не пишут, что на мировых первенствах с 1986 года, сборная Аргентины ничего не выигрывала. И даже присутствует товарища Месси не помогает. Да и кубок Америки с 1993 года смогла выиграть только в прошлом году. Так что все проигрышы ещё впереди.