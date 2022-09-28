Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаТоварищеские матчи. Сборные 2022

Месси вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров сборных

вчера, 08:25
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ЯмайкаЯмайкаМатч завершен

Нападающий Аргентины Лионель Месси отметился дублем в товарищеском матче против Ямайки.

Таким образом, Лео забил уже 90 голов за свою национальную команду. Месси вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборных.

По этому показателю он уступает только Али Даеи (Иран, 109 голов) и Криштиану Роналду (Португалия, 117 голов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вильмар Барриос забил дебютный гол за сборную Колумбии
Вчера, 10:22
Сборная Аргентины не проигрывает с июля 2019 года
Вчера, 09:36
Зоммеру не забили 5 пенальти подряд в матчах за сборную Швейцарии
Вчера, 00:58
Вратари «Ньюкасла» и «Брентфорда» лидируют по числу сэйвов в АПЛ
27 сентября Фото
Дюпин провёл 100 матчей в составе «Рубина»
27 сентября
Манчини вышел на 3-е место по количеству побед во главе сборной Италии
27 сентября Фото
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:17
Не критикуют тех, кто из себя ничего не представляет. Удел великих - быть постоянно под прицелом как почитания, так и критики.
Imrebellion
Imrebellion ответ амурец (раскрыть)
вчера в 20:42
    амурец
    амурец ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 20:30
    Топ соперники? Насмешил
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 19:59
    Двигайся дальше, Лионель!
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 19:49
    если почаще будут играть с Ямайкой или с Гондурасом то догонит и перегонит Роналду
    протон
    протон ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 18:37
    Как бы их не критиковали. Они вошли в историю как два великих.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 18:34
    Многие игроки - чемпионы мира - не задержались в народной памяти. Месси и без этого титула, как, кстати, и Роналду останутся величайшими футболистами своего времени.
    Imrebellion
    Imrebellion ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 18:14
    Ты сам про "набивание статов" вообще без понятия и делаешь вброс.
    У Месси максимум по 4-5 голов против одной сборной, и то это топ соперники Копы и мира. И теперь смотрим на статы иранца и потругальца где по 7-9 голов против футбольных карликов.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:40
    Месси уже обогнал балласта по голам без учета пенальти, по голам со штрафных, по голевым передачам далеко впереди. При этом сыграл меньше матчей. И к тому же плеймейкер, а не замыкатель.
    Apokalipsys
    Apokalipsys ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:18
    Не суждено ему взять в руки кубок мира, судьба такой!!!
    Кубка Америки ему хватит!
    протон
    протон
    вчера в 15:13
    Как же он хорош на данном этапе. В сборной он играет с огнём в глазах. Движение с мячом, без мяча! Ну и голы конфетки плюс 2 к голам из-за пределов штрафной
    Он играет в свое удовольствие! Выиграл все что можно в футболе !
    Месси только и может дубли забивать в двух матчах подряд, а в матче со сборной Ямайки ещё и со стандарта из-за штрафной забил прямым ударом, молодец!

    В 164 матчах 90 голов и 49 ассистов = 139 г +п, за матч 0.85 голевых действий)
    В футболке сборной Аргентины обладатель: Кубка Америки, Олимпиады, МЧМ, Финалиссима.

    Остался кубок ЧМ поднять ! Супер игрок .
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 15:09
    Неплохо...
    008Maximus
    008Maximus
    вчера в 14:25
    Месси есть Месси
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 14:02
    Для игрока , играющего по сути полузащитника - это отличная статистика.
    SonicStar
    SonicStar ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 13:57
    У Роналду больше половины голов в ворота Люксембурга, Литвы, Лихтенштейна, Андорры и ТД. Он не набивает стату на футбольных карликах? Каждый отбор в официальных матчах против них. И посмотри рейтинг сборных ЮА, удивишься
    амурец
    амурец ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 13:32
    И опять липовй
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 13:27
    Ну адепты криша ведь не знают, что Люксембург, Сан-Марино, Андорра намного ниже в рейтинге, вот и пишут.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 13:13
    Ещё не вечер! Должен обогнать КР!
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 12:24
    Для Лео - рекорд не самоцель, в отличие от некоторых гелевых. Быть полезным команде - превыше всего!
    112910415
    112910415
    вчера в 10:48
    курочка по зернышку клюёт ...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 10:43
    Походу хотят ещё один мячик золотой подарить карлику.
    Бонжорно
    Бонжорно
    вчера в 10:24
    Какая боль! Какая боль! Аааргентина Ямайка ТРИ НОООЛЬ
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 10:10
    Первым ему не бывать и гнома это просто бесит
    Lewa2708
    Lewa2708
    вчера в 09:34
    Народ, причем тут рейтинг команд и то, против кого они играют. Десятки нападающих играют против тех же сборных и таких показателей у них нет. Живем в эпоху лучших голеодоров и нужно смаковать
    drug01
    drug01
    вчера в 09:32
    Хороший результат
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:10
    Забивает,вот и хорошо.
    амурец
    амурец
    вчера в 09:05
    Ну во первых рейтинг не отражает настоящий класс команд, ну и во вторых на фига он мне нужен?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:05
    У дайвера более лёгкие соперники в чемпионатах Европы
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:00
    До сотни легко дойдет. Хотя это не его цель. Главное выиграть ЧМ.
    d3a737rs87ra
    d3a737rs87ra
    вчера в 09:00
    Трудно будет выйти на первое...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     