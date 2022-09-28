Месси вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров сборных

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вчера, 08:25

Нападающий Аргентины отметился дублем в товарищеском матче против Ямайки.

Таким образом, Лео забил уже 90 голов за свою национальную команду. Месси вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборных.

По этому показателю он уступает только (Иран, 109 голов) и (Португалия, 117 голов).