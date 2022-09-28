Месси вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров сборных

Нападающий Аргентины Лионель Месси отметился дублем в товарищеском матче против Ямайки.
Таким образом, Лео забил уже 90 голов за свою национальную команду. Месси вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборных.
По этому показателю он уступает только Али Даеи (Иран, 109 голов) и Криштиану Роналду (Португалия, 117 голов).
да и пускай, Месси продолжит "набивать стату" как и все спортсмены и футболисты, особенно что в этих списках.
да и пускай, Месси продолжит "набивать стату" как и все спортсмены и футболисты, особенно что в этих списках.
У Месси максимум по 4-5 голов против одной сборной, и то это топ соперники Копы и мира. И теперь смотрим на статы иранца и потругальца где по 7-9 голов против футбольных карликов.
У Месси максимум по 4-5 голов против одной сборной, и то это топ соперники Копы и мира. И теперь смотрим на статы иранца и потругальца где по 7-9 голов против футбольных карликов.
Кубка Америки ему хватит!
Кубка Америки ему хватит!
Он играет в свое удовольствие! Выиграл все что можно в футболе !
Месси только и может дубли забивать в двух матчах подряд, а в матче со сборной Ямайки ещё и со стандарта из-за штрафной забил прямым ударом, молодец!
В 164 матчах 90 голов и 49 ассистов = 139 г +п, за матч 0.85 голевых действий)
В футболке сборной Аргентины обладатель: Кубка Америки, Олимпиады, МЧМ, Финалиссима.
Остался кубок ЧМ поднять ! Супер игрок .
Он играет в свое удовольствие! Выиграл все что можно в футболе !
Месси только и может дубли забивать в двух матчах подряд, а в матче со сборной Ямайки ещё и со стандарта из-за штрафной забил прямым ударом, молодец!
В 164 матчах 90 голов и 49 ассистов = 139 г +п, за матч 0.85 голевых действий)
В футболке сборной Аргентины обладатель: Кубка Америки, Олимпиады, МЧМ, Финалиссима.
Остался кубок ЧМ поднять ! Супер игрок .