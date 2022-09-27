Англия не побеждает 6 матчей подряд впервые за 29 лет

Сборная Англии продлила серию без побед. В заключительном матче групповой стадии Лиги наций команда тренера Гарета Саутгейта сыграла вничью с Германией (3:3).
Англичане не побеждают шесть матчей подряд: три поражения и три ничьих. Команда забила 4 гола и пропустила 10 на этом отрезке. Англия два раза проиграла Венгрии (0:1, 0:4), а также уступила Италии (0:1). Три ничьих – против Германии (1:1, 3:3) и Италии (0:0). В последний раз сборная Англии не побеждала в шести матчах кряду в 1993 году.
На самом деле эта такая тактика, слить всем до ЧМ, что бы все думали что Англия слабая сборная а на ЧМ они покажут всем на что способны!!!)))
На самом деле эта такая тактика, слить всем до ЧМ, что бы все думали что Англия слабая сборная а на ЧМ они покажут всем на что способны!!!)))
Бездарно сушили в товарке, пока не летели 0-2 ничего не предпринимали, если бы не забили обороне из Зюле, Шлоттербека и Керера точно был бы позор. Оказывается класс игроков настолько высок, что они могут без физрука закатить 3. Ещё Тоуни не выпустил, а чел так обрадовался возможному дебюту за сборную, обидно за него, физрук даже в ничего не значащем матче этого не сделал, зато холодильник конечно играет, куда без него
Бездарно сушили в товарке, пока не летели 0-2 ничего не предпринимали, если бы не забили обороне из Зюле, Шлоттербека и Керера точно был бы позор. Оказывается класс игроков настолько высок, что они могут без физрука закатить 3. Ещё Тоуни не выпустил, а чел так обрадовался возможному дебюту за сборную, обидно за него, физрук даже в ничего не значащем матче этого не сделал, зато холодильник конечно играет, куда без него