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Англия не побеждает 6 матчей подряд впервые за 29 лет

сегодня, 01:01

Сборная Англии продлила серию без побед. В заключительном матче групповой стадии Лиги наций команда тренера Гарета Саутгейта сыграла вничью с Германией (3:3).

Англичане не побеждают шесть матчей подряд: три поражения и три ничьих. Команда забила 4 гола и пропустила 10 на этом отрезке. Англия два раза проиграла Венгрии (0:1, 0:4), а также уступила Италии (0:1). Три ничьих – против Германии (1:1, 3:3) и Италии (0:0). В последний раз сборная Англии не побеждала в шести матчах кряду в 1993 году.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:09
Понабрали всяких гастарбайтеров в АПЛ - вот вам и результат !
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:08
Наверное нужно срочно что то менять... и начинать нужно с тренера
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:30
Судьба вернула долг за Евро 2020, где их тянули за уши)
На самом деле эта такая тактика, слить всем до ЧМ, что бы все думали что Англия слабая сборная а на ЧМ они покажут всем на что способны!!!)))
008Maximus
008Maximus
сегодня в 06:31
Кризис
112910415
112910415
сегодня в 06:12
пора оттолкнуться от дна !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 05:40
Какая игра!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:39
Можно и улучшить результат
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:10
У Англии чтото сломалось!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 04:36
Это хорошо
tr83pdbzpvyq
tr83pdbzpvyq
сегодня в 04:28
Дайте суперпенальтисту и мегатренеру Гарику Саутгею ещё поработать! Пока всё у него идёт как надо. А вообще персона номер один аглицкого футбола на все времена это Тофик Бахрамов.
протон
протон
сегодня в 02:00
Эта сборная обречена. Масла в огонь подливают тренер - физрук и непонятно чем занимающийся Поуп на воротах. Магуайр - сын Винни Джонса, иное объяснение его постоянного нахождения в стартовом составе не нахожу.
Бездарно сушили в товарке, пока не летели 0-2 ничего не предпринимали, если бы не забили обороне из Зюле, Шлоттербека и Керера точно был бы позор. Оказывается класс игроков настолько высок, что они могут без физрука закатить 3. Ещё Тоуни не выпустил, а чел так обрадовался возможному дебюту за сборную, обидно за него, физрук даже в ничего не значащем матче этого не сделал, зато холодильник конечно играет, куда без него
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:32
Бывает, ничего не поделаешь.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:09
Когда-то это должно было случится.
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