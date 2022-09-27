Англия не побеждает 6 матчей подряд впервые за 29 лет

1664229668

сегодня, 01:01

Сборная Англии продлила серию без побед. В заключительном матче групповой стадии Лиги наций команда тренера Гарета Саутгейта сыграла вничью с Германией (3:3).

Англичане не побеждают шесть матчей подряд: три поражения и три ничьих. Команда забила 4 гола и пропустила 10 на этом отрезке. Англия два раза проиграла Венгрии (0:1, 0:4), а также уступила Италии (0:1). Три ничьих – против Германии (1:1, 3:3) и Италии (0:0). В последний раз сборная Англии не побеждала в шести матчах кряду в 1993 году.