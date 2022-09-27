Манчини вышел на 3-е место по количеству побед во главе сборной Италии

Сборная Италии обыграла сборную Венгрии (2:0) в матче группового этапа Лиги Наций.
Эта победа стала для Роберто Манчини 34-й во главе «Скуадры Адзурры». По этому показателю он сравнялся с Арриго Сакки. Однако для достижения отметки в 34 победы Манчини понадобилось на 2 матча больше (55 на 53 игры).
Больше побед во главе сборной Италии имею только Энцо Беарзот (40 за 88 матчей) и Витторио Поццо (63 за 95 матчей).
Манчини может войти в историю Италии как победитель ЧЕ и Лиги Наций, но между ними не отобравшийся на ЧМ. В стыках с Македонией. Забавно
Манчини может войти в историю Италии как победитель ЧЕ и Лиги Наций, но между ними не отобравшийся на ЧМ. В стыках с Македонией. Забавно