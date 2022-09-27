Манчини вышел на 3-е место по количеству побед во главе сборной Италии

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вчера, 09:29

Сборная Италии обыграла сборную Венгрии (2:0) в матче группового этапа Лиги Наций.

Эта победа стала для 34-й во главе «Скуадры Адзурры». По этому показателю он сравнялся с . Однако для достижения отметки в 34 победы Манчини понадобилось на 2 матча больше (55 на 53 игры).

Больше побед во главе сборной Италии имею только (40 за 88 матчей) и Витторио Поццо (63 за 95 матчей).