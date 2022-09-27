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Манчини вышел на 3-е место по количеству побед во главе сборной Италии

вчера, 09:29
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия0 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Италии обыграла сборную Венгрии (2:0) в матче группового этапа Лиги Наций.

Эта победа стала для Роберто Манчини 34-й во главе «Скуадры Адзурры». По этому показателю он сравнялся с Арриго Сакки. Однако для достижения отметки в 34 победы Манчини понадобилось на 2 матча больше (55 на 53 игры).

Больше побед во главе сборной Италии имею только Энцо Беарзот (40 за 88 матчей) и Витторио Поццо (63 за 95 матчей).

Манчини вышел на 3-е место по количеству побед во главе сборной Италии

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:59
Россия - кузница тренерских кадров для Европы.
drug01
drug01
вчера в 09:46
Хороший результат
протон
протон
вчера в 09:39
Манчини и Зидан ставят примерно одинаковый футбол , оба достаточно титулованы , француз конечно впереди. Но оба никогда не играют тотально в атаку и не сидят плотно в обороне, что то среднее
Манчини может войти в историю Италии как победитель ЧЕ и Лиги Наций, но между ними не отобравшийся на ЧМ. В стыках с Македонией. Забавно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:31
Поздравляем его с победами.
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