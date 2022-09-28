Бушманов: «„Спартак“ может обыграть „Зенит“»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча Кубка России против «Зенита».

Нас ожидает очень интересный матч. Когда встречается «Спартак» и «Зенит», всегда получается захватывающая встреча. Наверняка, произойдет ротация состава. «Спартак» может обыграть «Зенит».

Барриос не сможет сыграть? Он один из ключевых футболистов команды. Неизвестно, кто вообще выйдет в составе, потому что это кубковая игра. В этом турнире своя стратегия. Тренеры будут отталкиваться о того, кто сколько летел.

Кто фаворит? Фаворита нет. Шансы на победу у «Зенита» и «Спартака» равны.