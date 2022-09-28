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Бушманов: «„Спартак“ может обыграть „Зенит“»

вчера, 13:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча Кубка России против «Зенита».

Нас ожидает очень интересный матч. Когда встречается «Спартак» и «Зенит», всегда получается захватывающая встреча. Наверняка, произойдет ротация состава. «Спартак» может обыграть «Зенит».

Барриос не сможет сыграть? Он один из ключевых футболистов команды. Неизвестно, кто вообще выйдет в составе, потому что это кубковая игра. В этом турнире своя стратегия. Тренеры будут отталкиваться о того, кто сколько летел.

Кто фаворит? Фаворита нет. Шансы на победу у «Зенита» и «Спартака» равны.

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Все комментарии
vwwjoy
vwwjoy
вчера в 16:00
да кто находит этих бывших ?
узнайте на чем они сидят?
может поделятся ?!?
вечный бред от аутсайдера с 10 места ...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:57
Это зависит от того,включён ли Кубок в реестр задач "Зенита" на нынешний сезон.
протон
протон
вчера в 15:17
Отсутствие Клаудиньо в его нынешней форме не потеря, а усиление, так как Мостовой в лучшей форме. Барриос вполне может на поле проявиться после перелёта, уже были прецеденты. У Спартака потери из-за травм серьезнее.
Потери Спартака равнозначны. Не думаю, что Спартак будет фаворитом и не думаю, что Семак выпустит дубль. Играть будут основными составами и Спартака для победы потребуется кроме качества футбола ещё и ведение.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 14:56
Спартак может обыграть Зенит,может не обыграть!!!
008Maximus
008Maximus
вчера в 14:31
Почему-то когда читаю эту новость, где пишут что Спартак может обыграть Зенит. Сразу вспоминаю свои сны, когда надо бежать но не поучается, ноги, руки ватные, просыпаешься весь в поту😂😂😂
sten312
sten312
вчера в 14:20
Старые песни о главном,за то потом ......
drug01
drug01
вчера в 14:05
Только ничья!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:53
Спартак может зацепить ничейку
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