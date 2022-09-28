Юран: «Уровень в РПЛ сильно не упал»

Бывший наставник «Химок» высказался о чемпионской гонке в РПЛ .

Уехали иностранцы, кто-то не готов играть из россиян на высоком уровне, но движение есть. Уровень сильно не упал — тот же «Зенит» в Самаре в Кубке России проиграл, а «Торпедо» обыгрывает ЦСКА .

Уровень нашего чемпионата хороший, даже за последние пару лет. Когда были все легионеры, нельзя сказать, что было что-то сверхъестественное. Сейчас меньше легионеров, на картинке просто стало больше российских футболистов. Уровень чуть-чуть упал, но не слишком заметно.