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Юран: «Уровень в РПЛ сильно не упал»

вчера, 10:36

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Уехали иностранцы, кто-то не готов играть из россиян на высоком уровне, но движение есть. Уровень сильно не упал — тот же «Зенит» в Самаре в Кубке России проиграл, а «Торпедо» обыгрывает ЦСКА.

Уровень нашего чемпионата хороший, даже за последние пару лет. Когда были все легионеры, нельзя сказать, что было что-то сверхъестественное. Сейчас меньше легионеров, на картинке просто стало больше российских футболистов. Уровень чуть-чуть упал, но не слишком заметно.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:03
Падают-падают ...листья,в нашем саду листопад,
только в "Зените" без риска новый пошили наряд.
galem72
galem72
вчера в 11:50
Тяжело упасть тому, что и не поднималось.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:37
Видно Юрана куда-то позвали , раз так расхваливает труп отечественного футбола.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:24, ред.
Ерунду Серж несёт. Что были еврокубки, что их сейчас нет, - разницы никакой. Семаку вон и до изоляции Европа была нафиг не нужна.
Поэтому наивен тот, кто думает о несчастной судьбе нашей блатной футбольной молодёжи, "стремящейся" что-то на поле доказать всему миру. Они здесь получают больше, чем ребята на западе, поэтому клали наши болт на всё на это.
Capral
Capral
вчера в 10:49
Сильно не упал, потому что падать некуда.
ОПС
ОПС
вчера в 10:42
Только сравнить не с кем и не с чем.
ДСА
ДСА
вчера в 10:42
Не поднялся - это точно.
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