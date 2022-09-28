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Зиньковский — о приговоре Ларину: «Это большой удар»

вчера, 13:26

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал решение Замоскворецкого суда Москвы приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к 3 годам лишения свободы.

Это большой удар. Один из символов конца детско-юношеского футбола. Наверное, так это можно охарактеризовать. Так поступают с человеком, который за последние годы сделал больше всего.

Тут же дело не в характеристике. Все знают, что он хороший человек. Тут дело в хищении средств. Вот на это они опирались. И так все закончилось, к сожалению.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:57
Тебя посодют,а ты не воруй...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:38
Может так и есть...
Гость
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