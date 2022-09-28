Зиньковский — о приговоре Ларину: «Это большой удар»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал решение Замоскворецкого суда Москвы приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к 3 годам лишения свободы.

Это большой удар. Один из символов конца детско-юношеского футбола. Наверное, так это можно охарактеризовать. Так поступают с человеком, который за последние годы сделал больше всего.

Тут же дело не в характеристике. Все знают, что он хороший человек. Тут дело в хищении средств. Вот на это они опирались. И так все закончилось, к сожалению.