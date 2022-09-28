Сёмин: «Кварацхелия в Италии уже второй месяц на первых ролях»

Экс-наставник «Локомотива» прокомментировал повышение трансферной стоимости футболиста «Наполи» .

Стоимость Кварацхелии выросла с 15 до 35 миллионов евро? На первом этапе он сделал правильный выбор команды. В молодом возрасте нужно найти верный клуб, где тебя понимают, хочет видеть тренер. Но за это время ты должен доказать, что не зря пришел. В «Наполи» все сложилось, потому что ушел Инсинье. Хвича похож на Лоренцо: атакующий игрок с большой скоростью и смещениями в центр. Теперь он должен каждый день трудиться еще больше, чем раньше. Его безграничный финансовый порог, на мой взгляд, сложно оценить. В Италии он уже второй месяц на первых ролях. Там играть очень сложно, потому что все в обороне там сильные.