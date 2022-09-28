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Сёмин: «Кварацхелия в Италии уже второй месяц на первых ролях»

вчера, 11:43

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал повышение трансферной стоимости футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Стоимость Кварацхелии выросла с 15 до 35 миллионов евро? На первом этапе он сделал правильный выбор команды. В молодом возрасте нужно найти верный клуб, где тебя понимают, хочет видеть тренер. Но за это время ты должен доказать, что не зря пришел. В «Наполи» все сложилось, потому что ушел Инсинье. Хвича похож на Лоренцо: атакующий игрок с большой скоростью и смещениями в центр. Теперь он должен каждый день трудиться еще больше, чем раньше. Его безграничный финансовый порог, на мой взгляд, сложно оценить. В Италии он уже второй месяц на первых ролях. Там играть очень сложно, потому что все в обороне там сильные.

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Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 15:01
С приобретением Наполи угадал.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:00
С пешки сразу в дамки. В Рубине было капризничал, когда не захотели его отпускать. Мат одним словом). Долго репу чесали. Теперь Хвича режет капусту.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:43
Парень работает над собой и это радует. Удачи.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:27
Палыч зря говорить не будет!
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:50
Хвича и в сборной отлично играет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:49
Он что-то выбирал? Увольте,за него выбрали другие и пока угадали.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:46
Посмотрим на сколько его хватит
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