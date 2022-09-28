Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Баженов: «„Спартаку“ будет непросто в матче с „Зенитом“»

вчера, 11:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20:30 Не начался

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов порассуждал о предстоящем матче Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

Давайте рассуждать объективно: «Зенит» — фаворит, пока ничего не изменилось. У петербуржцев особый настрой в матчах против московских команд, в частности, против «Спартака». Они будут играть максимально заряжено и ответственно, им интересны такие игры, где можно проявить себя. «Спартаку» будет непросто. Тактика должна быть грамотная. Может, не стоит лезть с шашками наголо — попробовали уже, не получилось, такой опыт может принести пользу «Спартаку».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сторожук: «Провели сложный матч с хорошим соперником»
Сегодня, 00:51
Галактионов: «В концовке мы попытались заменами освежить игру»
Сегодня, 00:45
Адиев: «Для центрального защитника Алип довольно быстрый»
Вчера, 23:49
Федотов: «Мы бежим вперёд мяча, чуть не хватает хладнокровия»
Вчера, 23:32
Булыкин: «„Химки“ превратились в антифутбольную команду»
Вчера, 22:48
Идову: «Не получилось большинство из того, что готовили»
Вчера, 22:23
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
вчера в 14:44
Баженов просто гениален.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:15, ред.
С Зенитом глупо принимать встречный бой. Руководство бомжей не зря пару лет назад призывало всех играть открыто, смело. Некоторые тренеры лишились по моему работы игнорируя их клич). Мне это напоминает Лису, которая призывает кур выйти из курятника в лес, без шанса для них).
Спартак, если сыграет прагматично, то способен отобрать очки у Зенита. Только вот атакующая линия тяжеловата, чтобы уходить в контратаку. Но все же. Играть на встречных курсах с Зенитом, это самоубийство.
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:26
Да не может быть!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:24
Похоже опять проиграют.
Futurista
Futurista
вчера в 12:17
По традиции судье будет очень непросто)...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:52, ред.
Будет очередная оплеуха, но абаскалькам до лампочки, ибо у них нет никакого отягчающего психику прошлого.

Это для спартачей утрата мечт и горькие воспоминания о славном прошлом. А для донов, педров, сэров, пэров и синьоров с сеньорами это всего лишь долгая история взаимоотношений двух туземных клубов.

Всё будет просто, но больно. Если всё пойдёт по иному сценарию, то учитывая имеющийся негативный результат "Зенита" этот приз списан клубом из планов. И скорее всего по указанию сверху, дабы показать смердам легитимность более весомой победы в главном турнире. А то ведь брожения в умах,однако, надо успокоить-пусть бьются!
drug01
drug01
вчера в 11:50
Игра будет сложная
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 