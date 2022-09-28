Баженов: «„Спартаку“ будет непросто в матче с „Зенитом“»

Экс-форвард «Спартака» порассуждал о предстоящем матче Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

Давайте рассуждать объективно: «Зенит» — фаворит, пока ничего не изменилось. У петербуржцев особый настрой в матчах против московских команд, в частности, против «Спартака». Они будут играть максимально заряжено и ответственно, им интересны такие игры, где можно проявить себя. «Спартаку» будет непросто. Тактика должна быть грамотная. Может, не стоит лезть с шашками наголо — попробовали уже, не получилось, такой опыт может принести пользу «Спартаку».