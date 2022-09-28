Баженов: «„Спартаку“ будет непросто в матче с „Зенитом“»

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов порассуждал о предстоящем матче Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».
Давайте рассуждать объективно: «Зенит» — фаворит, пока ничего не изменилось. У петербуржцев особый настрой в матчах против московских команд, в частности, против «Спартака». Они будут играть максимально заряжено и ответственно, им интересны такие игры, где можно проявить себя. «Спартаку» будет непросто. Тактика должна быть грамотная. Может, не стоит лезть с шашками наголо — попробовали уже, не получилось, такой опыт может принести пользу «Спартаку».
Это для спартачей утрата мечт и горькие воспоминания о славном прошлом. А для донов, педров, сэров, пэров и синьоров с сеньорами это всего лишь долгая история взаимоотношений двух туземных клубов.
Всё будет просто, но больно. Если всё пойдёт по иному сценарию, то учитывая имеющийся негативный результат "Зенита" этот приз списан клубом из планов. И скорее всего по указанию сверху, дабы показать смердам легитимность более весомой победы в главном турнире. А то ведь брожения в умах,однако, надо успокоить-пусть бьются!
Это для спартачей утрата мечт и горькие воспоминания о славном прошлом. А для донов, педров, сэров, пэров и синьоров с сеньорами это всего лишь долгая история взаимоотношений двух туземных клубов.
Всё будет просто, но больно. Если всё пойдёт по иному сценарию, то учитывая имеющийся негативный результат "Зенита" этот приз списан клубом из планов. И скорее всего по указанию сверху, дабы показать смердам легитимность более весомой победы в главном турнире. А то ведь брожения в умах,однако, надо успокоить-пусть бьются!
Спартак, если сыграет прагматично, то способен отобрать очки у Зенита. Только вот атакующая линия тяжеловата, чтобы уходить в контратаку. Но все же. Играть на встречных курсах с Зенитом, это самоубийство.
Спартак, если сыграет прагматично, то способен отобрать очки у Зенита. Только вот атакующая линия тяжеловата, чтобы уходить в контратаку. Но все же. Играть на встречных курсах с Зенитом, это самоубийство.