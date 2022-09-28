Ломаев: «Приговор Ларину — это полная несправедливость»

Вратарь «Крыльев Советов» прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трём годам лишения свободы.

Это полная несправедливость и непонимание людей, вынесших такой приговор. Сколько Николай Юрьевич сделал для российского футбола. Да и в принципе для многих игроков РПЛ и ФНЛ . Николай Юрьевич — человек с щедрой душой, который всегда всем помогал. Он знал всех ребят из академии «Чертаново» — с самых маленьких возрастов до главной команды. Это человек с большой буквы. Николаю Юрьевичу сейчас, мягко говоря, нелегко. Надеюсь, он справится с этим жизненным испытанием. Мы все будем его поддерживать.

Николай Юрьевич сто процентов еще принесет пользу российскому футболу. У него колоссальный опыт. Я думаю, что он сейчас может подать апелляцию, и реальный срок будет заменен на условный. Хочется в это верить.