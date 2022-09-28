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Ломаев: «Приговор Ларину — это полная несправедливость»

вчера, 13:22

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трём годам лишения свободы.

Это полная несправедливость и непонимание людей, вынесших такой приговор. Сколько Николай Юрьевич сделал для российского футбола. Да и в принципе для многих игроков РПЛ и ФНЛ. Николай Юрьевич — человек с щедрой душой, который всегда всем помогал. Он знал всех ребят из академии «Чертаново» — с самых маленьких возрастов до главной команды. Это человек с большой буквы. Николаю Юрьевичу сейчас, мягко говоря, нелегко. Надеюсь, он справится с этим жизненным испытанием. Мы все будем его поддерживать.

Николай Юрьевич сто процентов еще принесет пользу российскому футболу. У него колоссальный опыт. Я думаю, что он сейчас может подать апелляцию, и реальный срок будет заменен на условный. Хочется в это верить.

Ларина обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, он специально завышал численность футболистов академии, чтобы получать большее финансирование.

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Все комментарии
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 17:10
Отказал Зениту.... Вот и история (
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:52
Ещё один толкователь Законов! Раньше он был эпидемиологом,а с февраля законы толкует.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:46
Так человек для школы старался , чтоб игроков удерживать в футболе , а не на покупку вил в Испании, как все чиновники !!!
протон
протон
вчера в 15:19
Человек осознанно обворовывал государство и воровал деньги. Это неоспоримый факт. За это нельзя было не наказывать. Далее он подаст апелляцию, характеристики приложит и хорошие, и скосят срок. Может полгодика посидит и помилуют его. У нас гуманный суд. Выкрутится. Надеюсь, воровать больше не будет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:33, ред.
Напомню некоторым, кто не в курсе, что серийный убийца Чикатило был прекрасным семьянином и положительно характеризовался по месту работы и жительства. Ларин совершил преступление, за которое должен ответить.
Уверен, что многие директора после его задержания полицией стали подчищать финансовые документы и следы подлогов и хищений. И ждать стука в дверь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:03
Всегда пиши больше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:34, ред.
Кому-то явно перешёл дорогу товарищ Ларин . Все воспитанники и тренерский штаб школы Чертаново о нём отзываются только с положительной стороны. Да и сколько игроков школы Чертаново сейчас играет в чемпионатах России говорит о том что школа работала в правильном направлении. Кто-то просто загубил удачный проект "Чертаново " . И чиновники из РФС прекрасно знают об этом и ничего не предприняли чтобы этого не произошло.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:25
Защищать своего это хорошо, но...
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