Ломаев: «Приговор Ларину — это полная несправедливость»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трём годам лишения свободы.
Это полная несправедливость и непонимание людей, вынесших такой приговор. Сколько Николай Юрьевич сделал для российского футбола. Да и в принципе для многих игроков РПЛ и ФНЛ. Николай Юрьевич — человек с щедрой душой, который всегда всем помогал. Он знал всех ребят из академии «Чертаново» — с самых маленьких возрастов до главной команды. Это человек с большой буквы. Николаю Юрьевичу сейчас, мягко говоря, нелегко. Надеюсь, он справится с этим жизненным испытанием. Мы все будем его поддерживать.
Николай Юрьевич сто процентов еще принесет пользу российскому футболу. У него колоссальный опыт. Я думаю, что он сейчас может подать апелляцию, и реальный срок будет заменен на условный. Хочется в это верить.
Ларина обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, он специально завышал численность футболистов академии, чтобы получать большее финансирование.
Уверен, что многие директора после его задержания полицией стали подчищать финансовые документы и следы подлогов и хищений. И ждать стука в дверь.
Уверен, что многие директора после его задержания полицией стали подчищать финансовые документы и следы подлогов и хищений. И ждать стука в дверь.