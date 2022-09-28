Борис Игнатьев: «Есть ощущение, что „Локомотив“ разваливают»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о «Локомотиве».
Конечно, есть ощущение, что «Локомотив» разваливают. За последние годы команда показывает наихудшие результаты. Кто бы что ни говорил, ничего не сделано в интересах клуба. Результат на поверхности, это главный критерий. Его нет. Значит ситуация выходит из‑под контроля руководства.
Ну а так что, от добра добра не ищут - народная мудрость. Но это точно не про руководство Локомотива. Ну был Палыч, который давал результат. Да, в ЛЧ не получалось, но вместо того, что бы продолжать пахать и добиться результата, захотели съесть рыбку сразу и начали искать непонятного тренера... теперь наблюдаем итог этого...
Как мне кажется, состав у них нормальный, а вот тренера нет. Ставят немцев которые смогут и дальше не допускать постороннюю команду тренеров. Тут просто надо немцев отправлять на Родину и ставить русского специалиста, который будет лоялен к руководству. Ну или просто разогнать всех и вернуть Сёмина на пару лет и чтобы он приемника подвёл после себя...
Ну а так что, от добра добра не ищут - народная мудрость. Но это точно не про руководство Локомотива. Ну был Палыч, который давал результат. Да, в ЛЧ не получалось, но вместо того, что бы продолжать пахать и добиться результата, захотели съесть рыбку сразу и начали искать непонятного тренера... теперь наблюдаем итог этого...
Как мне кажется, состав у них нормальный, а вот тренера нет. Ставят немцев которые смогут и дальше не допускать постороннюю команду тренеров. Тут просто надо немцев отправлять на Родину и ставить русского специалиста, который будет лоялен к руководству. Ну или просто разогнать всех и вернуть Сёмина на пару лет и чтобы он приемника подвёл после себя...