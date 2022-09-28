Борис Игнатьев: «Есть ощущение, что „Локомотив“ разваливают»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о «Локомотиве».

Конечно, есть ощущение, что «Локомотив» разваливают. За последние годы команда показывает наихудшие результаты. Кто бы что ни говорил, ничего не сделано в интересах клуба. Результат на поверхности, это главный критерий. Его нет. Значит ситуация выходит из‑под контроля руководства.