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Борис Игнатьев: «Есть ощущение, что „Локомотив“ разваливают»

вчера, 10:58

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о «Локомотиве».

Конечно, есть ощущение, что «Локомотив» разваливают. За последние годы команда показывает наихудшие результаты. Кто бы что ни говорил, ничего не сделано в интересах клуба. Результат на поверхности, это главный критерий. Его нет. Значит ситуация выходит из‑под контроля руководства.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Maria Ivashkova (раскрыть)
вчера в 16:00
МАдам,мы с Вротенбергом не пьём растворимый кофе из грязных кружек в офисе,тем более-в рабочее время,за счёт хозяйского безлимита.Мы с ним ходим в кафе.Своё...
Maria Ivashkova
Maria Ivashkova ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 15:05, ред.
это тебе вротенберги за чашечкой кофе поплакались? или плод своей фантазии?
112910415
112910415
вчера в 14:31
ну да, не туда стрелки перевели ..
амурец
амурец
вчера в 13:35
Это не мнение это аксиома
ОПС
ОПС
вчера в 12:53
И это очень даже возможно.
МапС
МапС
вчера в 12:31
Это очевидно.
ДСА
ДСА
вчера в 12:23
Может РЖД хочет спихнуть этот балласт?
Союзник противников
Союзник противников ответ Maria Ivashkova (раскрыть)
вчера в 11:55
Вротенберги-граждане великой Финляндии.А тут клуб нужен для прикрытия бизнеса перед налоговыми органами.Или "просьба",от которой нельзя отказаться,если хочешь пилить ресурсы на данной территории.
Maria Ivashkova
Maria Ivashkova
вчера в 11:47
ну а что там Вротенберг то сидит? при нем же валят локо? папаше бы наябедничал,он с сочи подогнал бы пару игроков
Futurista
Futurista
вчера в 11:41
Работа немецких спецов-диверсантов...
LOpp
LOpp
вчера в 11:23
Цорна нужно срочно командировать в Зенит
Nottrow
Nottrow
вчера в 11:21
Пошли по пути спартака.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:21
Он начал разваливаться ещё с приходом смородской. А дальше немец заканчивает этот грязное дело
tcph39wpq95j
tcph39wpq95j
вчера в 11:14
очень жаль, но это происходит и с российским футболом, слишком увлеклись коммерцией...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:10
После ухода Сёмина ушел и футбол. Жаль наблюдать как разваливают клуб, после того, когда в каждом сезоне Локо был в тройке, выигрывали чемпионат, кубки и показывали хорошую игру...

Ну а так что, от добра добра не ищут - народная мудрость. Но это точно не про руководство Локомотива. Ну был Палыч, который давал результат. Да, в ЛЧ не получалось, но вместо того, что бы продолжать пахать и добиться результата, захотели съесть рыбку сразу и начали искать непонятного тренера... теперь наблюдаем итог этого...

Как мне кажется, состав у них нормальный, а вот тренера нет. Ставят немцев которые смогут и дальше не допускать постороннюю команду тренеров. Тут просто надо немцев отправлять на Родину и ставить русского специалиста, который будет лоялен к руководству. Ну или просто разогнать всех и вернуть Сёмина на пару лет и чтобы он приемника подвёл после себя...
Гость
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