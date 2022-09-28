Иванов: «Было тяжело, но победили. Довольны результатом»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу своей команды в матче Кубка России против «Торпедо» (1:0).

Старались победить — победили. Было тяжело, но победили. Довольны результатом. Не знаю, как скажет главный тренер, но я игрой где-то не очень доволен.