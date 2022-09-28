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Иванов: «Было тяжело, но победили. Довольны результатом»

вчера, 17:32
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу своей команды в матче Кубка России против «Торпедо» (1:0).

Старались победить — победили. Было тяжело, но победили. Довольны результатом. Не знаю, как скажет главный тренер, но я игрой где-то не очень доволен.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:02
Торпедо им по силам.
shlomo
shlomo
вчера в 17:43
Ну да... ну да.... Каштанов на 27-й секунде сделал игру а далее спокойно, легко, на классе, так сказать.... Но я уверен, результат в розыгрыше КР для обеих команд не главное. Слишком серьёзные проблемы у них в РПЛ. Оба прочно сидят на 15-16 местах. У меня один только вопрос: когда пенальти бить научитесь, Торпедо? Пеналь Уралу, назначенный в самом конце, был абсолютно не очевиден…. Хорошо, отскочили.

Ну а так что, мои поздравления команде Виктора Михайловича. Урал с победой, хотя в отдельных моментах автозаводцы были лучше....
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 17:41
Не смотрели
rduvy36evj36
rduvy36evj36
вчера в 17:33
победа - это продолжение...
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