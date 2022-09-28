Адвокат Жорин заявил, что Ларин, скорее всего, не сможет себя оправдать

Российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трём годам лишения свободы.

Деталей я не знаю, к сожалению, но могу сказать следующее – к великому сожалению, процент оправдательных приговоров в таких ситуациях ничтожно мал в нашей стране. Их практически не бывает.

Может ли Ларин себя оправдать? Все может быть, исключать ничего нельзя, но процент таких оправдательных приговоров, повторюсь, ничтожно мал.