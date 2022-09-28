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Адвокат Жорин заявил, что Ларин, скорее всего, не сможет себя оправдать

вчера, 14:18

Российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трём годам лишения свободы.

Деталей я не знаю, к сожалению, но могу сказать следующее – к великому сожалению, процент оправдательных приговоров в таких ситуациях ничтожно мал в нашей стране. Их практически не бывает.

Может ли Ларин себя оправдать? Все может быть, исключать ничего нельзя, но процент таких оправдательных приговоров, повторюсь, ничтожно мал.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:54
А какая "ситуация"???
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 14:58
Нужно частично мобилизоватся,чтоб не посадили!
minai
minai
вчера в 14:33
" То, что Вы ещё на свободе, это не Ваша заслуга, а наша недоработка. "

Л.П. Берия
wdc2b2gn7sh9
wdc2b2gn7sh9
вчера в 14:22
От сумы да тюрьмы...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:19
Все может быть.
Гость
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