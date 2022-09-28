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Литвинов рассказал, как «Спартак» отреагировал на серию неудачных матчей

вчера, 15:20

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как «красно-белые» отреагировали на серию неудачных матчей перед играми с «Факелом» и «Локомотивом».

Проигрывать всегда неприятно. Тем более — когда это происходит в матчах с принципиальными соперниками и влияет ещё и на турнирную таблицу.

Главный посыл тренера в такие моменты: из каждого поражения мы должны вынести свои уроки. Гильермо постоянно подбадривает команду и обращает внимание на то, что впереди ещё много игр. Проигрыши случаются, важно не останавливаться и продолжать прогрессировать.

К тому же у нас случилась череда травм. А это определённый «звоночек» для коллектива, который означает, что нужно сплотиться ещё больше. Те, кто на время выбыл из игрового и тренировочного процессов, всё равно должны оставаться на связи. Один раз Абаскаль зашёл в кабинет физиотерапии, где восстанавливались ребята с повреждениями, и сказал, что важно поддерживать команду, особенно во время матчей.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:23, ред.
Не надо заходить на сайты и тогда не будете на каждой ветке видеть комментарии вашего оппонента. Логично ? Извините, что вмешался, но, как говорилось в одном известном советском фильме, - "Истина дороже".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:19
Команде, которая играет не на классе, а на энтузиазме, неудачи гарантированы. Раньше или позже, но гарантированы.
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:04
Перечитай еще раз мой комментарий, а потом свой.
Как не зайду на сайт, на каждой ветке строчишь комментарии. Отдохни)
ДСА
ДСА
вчера в 17:01
Надо бы как-то реабилитироваться, Зенит самое то.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:16
Что бы выиграть у соседа по таблице,надо "выпрыгивать из штанов" и "поставить знатный автобус"??? Железная логика футбольного михеева.
makkie
makkie
вчера в 16:09
Теперь важно не потерять очки в Нижнем Новгороде.
Там будет знатный автобус, а игроки будут из штанов выпрыгивать, чтобы обыграть Спартак.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:01
Не удачные серии бывают. Это нормально, но только с чистым судейством.
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:01
Отрицательный результат тоже результат
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:53
На серию отрицательных результатов матчей футбольный коллектив отреагировал положительно!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:43
Спартак привыкший к неудачам так, что никак не реагировал.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:27
Все ещё впереди)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:23
Вера в Абаскаля подкосилась.
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