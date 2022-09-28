Литвинов рассказал, как «Спартак» отреагировал на серию неудачных матчей

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как «красно-белые» отреагировали на серию неудачных матчей перед играми с «Факелом» и «Локомотивом».
Проигрывать всегда неприятно. Тем более — когда это происходит в матчах с принципиальными соперниками и влияет ещё и на турнирную таблицу.
Главный посыл тренера в такие моменты: из каждого поражения мы должны вынести свои уроки. Гильермо постоянно подбадривает команду и обращает внимание на то, что впереди ещё много игр. Проигрыши случаются, важно не останавливаться и продолжать прогрессировать.
К тому же у нас случилась череда травм. А это определённый «звоночек» для коллектива, который означает, что нужно сплотиться ещё больше. Те, кто на время выбыл из игрового и тренировочного процессов, всё равно должны оставаться на связи. Один раз Абаскаль зашёл в кабинет физиотерапии, где восстанавливались ребята с повреждениями, и сказал, что важно поддерживать команду, особенно во время матчей.
Как не зайду на сайт, на каждой ветке строчишь комментарии. Отдохни)
Как не зайду на сайт, на каждой ветке строчишь комментарии. Отдохни)
Там будет знатный автобус, а игроки будут из штанов выпрыгивать, чтобы обыграть Спартак.
Там будет знатный автобус, а игроки будут из штанов выпрыгивать, чтобы обыграть Спартак.