Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Семшов: «„Локомотив“ нас удивляет и удивляет, но со знаком минус»

вчера, 16:15

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о «Локомотиве».

Мы привыкли видеть «Локомотив» в первой пятерке, что команда борется за высокие места. «Локомотив» нас удивляет и удивляет, но со знаком минус. Набирает тренеров, о которых мы не знаем.

Есть руководители, которые говорят, что Циннбауэр должен исправить ситуацию. Но мы этого не видим. Не сильно вглядываюсь в игру «Локомотива», но иногда не вижу, чего они хотят на футбольном поле. Команда очень сильная по составу, но сплоченности нет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сторожук: «Провели сложный матч с хорошим соперником»
Сегодня, 00:51
Галактионов: «В концовке мы попытались заменами освежить игру»
Сегодня, 00:45
Адиев: «Для центрального защитника Алип довольно быстрый»
Вчера, 23:49
Федотов: «Мы бежим вперёд мяча, чуть не хватает хладнокровия»
Вчера, 23:32
Булыкин: «„Химки“ превратились в антифутбольную команду»
Вчера, 22:48
Идову: «Не получилось большинство из того, что готовили»
Вчера, 22:23
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:37
Что немцу хорошо, то русскому - смерть!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:03
Сегодня должны получить очередной минус от Химок
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:57
Похоже там подводные течения. Эта в*йна с начала увольнения Семина не заканчивается. Остаётся только догадываться, предполагать и слышать свой внутренний голос.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:44
Мы не можем на это влиять
shlomo
shlomo
вчера в 16:25
Игорь как профессионал может говорить много... что лично видится мне не профессионалу... Локо строит свою игру в атаке на интенсивном прессинге с высокой линией обороны, быстрой доставке мяча при помощи кроссов в штрафную и дриблинге отдельных исполнителей. Если смотреть не по результатам, то визуально игра железнодорожников выглядит симпатично. Много движения, постоянное нагнетание опасности у ворот соперника, желание вступать в отбор в финальной трети поля, большое количество попыток обыгрыша. НО вот КПД всего этого пока не самый высокий.... прессинг отнимает много сил и не дает необходимого результата в первой половине матча, кроссы в большинстве своем идут в борьбу или вообще не имеют адресата...

Так что, ПОКА (очень на это надеюсь) Локо ничем не удивляет и продолжает гнуть свою линию пытаясь выстраивать футбол по немецким лекалам. А стоит ли это делать????? И получится у них это или нет НЕ ЗНАЮ. Я не болельщик паровозиков, НО буду с интересом наблюдать за ними.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:22
Может смысл такой,чтобы никто ничего вокруг не понял,и кто-то "важный" влетит на этом непонимании.
drug01
drug01
вчера в 16:17
Такова его игра
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 