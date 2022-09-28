Семшов: «„Локомотив“ нас удивляет и удивляет, но со знаком минус»

Бывший футболист сборной России высказался о «Локомотиве».

Мы привыкли видеть «Локомотив» в первой пятерке, что команда борется за высокие места. «Локомотив» нас удивляет и удивляет, но со знаком минус. Набирает тренеров, о которых мы не знаем.

Есть руководители, которые говорят, что Циннбауэр должен исправить ситуацию. Но мы этого не видим. Не сильно вглядываюсь в игру «Локомотива», но иногда не вижу, чего они хотят на футбольном поле. Команда очень сильная по составу, но сплоченности нет.