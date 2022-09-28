Семшов: «„Локомотив“ нас удивляет и удивляет, но со знаком минус»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о «Локомотиве».
Мы привыкли видеть «Локомотив» в первой пятерке, что команда борется за высокие места. «Локомотив» нас удивляет и удивляет, но со знаком минус. Набирает тренеров, о которых мы не знаем.
Есть руководители, которые говорят, что Циннбауэр должен исправить ситуацию. Но мы этого не видим. Не сильно вглядываюсь в игру «Локомотива», но иногда не вижу, чего они хотят на футбольном поле. Команда очень сильная по составу, но сплоченности нет.
Так что, ПОКА (очень на это надеюсь) Локо ничем не удивляет и продолжает гнуть свою линию пытаясь выстраивать футбол по немецким лекалам. А стоит ли это делать????? И получится у них это или нет НЕ ЗНАЮ. Я не болельщик паровозиков, НО буду с интересом наблюдать за ними.
Так что, ПОКА (очень на это надеюсь) Локо ничем не удивляет и продолжает гнуть свою линию пытаясь выстраивать футбол по немецким лекалам. А стоит ли это делать????? И получится у них это или нет НЕ ЗНАЮ. Я не болельщик паровозиков, НО буду с интересом наблюдать за ними.