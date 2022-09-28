Колыванов считает, что Карпин должен стать лучшим тренером РПЛ в сентябре

Главный тренер «Текстильщика» поделился мнением о том, кто должен выиграть награду лучшему тренеру РПЛ по итогам сентября.

Я считаю, что приз заслужил Карпин. Он возглавляет «Ростов» уже не первый год, проделал отличную работу. Игроки воплощают его идеи в жизнь, показывая хороший атакующий футбол. Они не боятся играть в открытый футбол и с более статусными соперниками.

Что касается Семака, то у него все же в команде есть футболисты классом повыше, чем в «Ростове», это очевидно, так что, раз эти специалисты набрали по 9 очков в сентябре, то я бы отдал приз Карпину.