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Колыванов считает, что Карпин должен стать лучшим тренером РПЛ в сентябре

вчера, 14:07

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о том, кто должен выиграть награду лучшему тренеру РПЛ по итогам сентября.

Я считаю, что приз заслужил Карпин. Он возглавляет «Ростов» уже не первый год, проделал отличную работу. Игроки воплощают его идеи в жизнь, показывая хороший атакующий футбол. Они не боятся играть в открытый футбол и с более статусными соперниками.

Что касается Семака, то у него все же в команде есть футболисты классом повыше, чем в «Ростове», это очевидно, так что, раз эти специалисты набрали по 9 очков в сентябре, то я бы отдал приз Карпину.

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Все комментарии
Nottrow
Nottrow
вчера в 19:59
Лучший тренер всегда тот, кто впереди, остальные всегда хуже его.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:14
Да хоть самого Колыванова провозглашайте лучшим тренером хоть хутора,хоть РПЛ, хоть сборной Ватикана!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:51
Кроме питерских все так считают.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:24
Это просто мнение
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:17
Валера лучший по-любому
Гость
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