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Литвинов: «Абаскаль наравне с футболистами в плане общения»

вчера, 14:47

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о работе с главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

Эмоции только положительные. Главный тренер нашел подход к каждому игроку в команде, а ведь все абсолютно разные. Для меня чрезвычайно важно, чтобы в коллективе была приятная атмосфера, где все друг за друга. Гильермо смог этого добиться: сейчас мы одна семья. И, конечно же, тренер — ее важная часть. Он наравне с футболистами в плане общения, ведь мы — единое целое. Думаю, тут роль сыграли и возраст Абаскаля, и опыт работы с молодыми ребятами. Тренер не выделяет кого-то из команды, а уделяет время каждому.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:59
а теперь пора дать качество и результат
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:49
Это нормальная ситуация
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:19
Если это будет способствовать созданию хорошего микроклимата в команде, то по чему бы и нет!
makkie
makkie
вчера в 16:10
Это хорошо!
Лишь бы игроки а шею не сели и ножки не свесили. И по минимуму конфликтов, которые при Федуне лились как из рога изобилия.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:50
Как и они,двух слов связать не может? Он хоть языка не знает.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:28
Это хорошо наверное
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:13
Не сторонник демократии в работе пришел к этому не сразу. Годы дают знать. Менталитет не тот, чтобы относиться к подчинённым панибратски. Игроки обязаны понимать это. Вон Леонид танцевал, пел, плясал чуть не в обнимку. Можно только догадываться, что было после пол литра). Ответственность! А, с этим у нас легко).
Maria Ivashkova
Maria Ivashkova
вчера в 15:04
наравне с футболистами, так он и по возрасту почти наравне с ними
ДСА
ДСА
вчера в 14:50
А результата-то нет.
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