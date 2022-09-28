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«Оренбург» переиграл «Динамо» в Кубке России по пенальти

вчера, 19:42
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

«Оренбург» переиграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).

Гости открыли счет на 49-й минуте — отличился Арсен Захарян. Вячеслав Грулёв на 59-й удвоил преимущество москвичей. Александр Павловец на 82-й минуте отыграл один мяч хозяев, Владимир Сычевой счет сравнял на 89-й минуте с пенальти. «Оренбург» доигрывал матч в меньшинстве — на 76-й минуте Николай Титков был удален с поля за вторую желтую карточку.

После матча «Оренбург» замыкает таблицу группы С (2 очка), «Динамо» идет на 2-м месте (4 балла).

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27 сентября
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Dinamo
Dinamo
вчера в 22:53
Помогите решить задачу!

Есть вор-рецедивист, который первый раз заехал ещё по малолетке. Затем поселение, год, три, семь. И вот к пятидесяти годам у него 8-10 ходок по одной статье (или близкой). То есть мы видим патологического обманщика, который рассматривает тебя только с мыслью налюбить. Его жизненное кредо: украл, выпил, в тюрьму. А тюрьма - его дом. И ты решаешь нанять этого человека охранять склад с алкогольной продукцией, потому что на такую работу (зп) никто особо не рвётся. Принимали бы букмекеры ставки на то, что он не возьмёт ящик спиртного с преступным умыслом?
Capral
Capral ответ Ironigor (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:35
Ты сравниваешь Гогниева с Бесковым? Ну о чём после этого говорить?
Capral
Capral ответ Ironigor (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:33
Игорь, я не буду забивать тебя в игнор, но общение с тобой я прекращаю. Извини. Думаю, так будет лучше. Время- нас рассудит....
Capral
Capral
вчера в 22:26, ред.
Игорь, при всей моей симпатии и уважении к тебе, есть у тебя одна особенность- ты очень любишь навязывать свое мнение другим. Вот ты решил, что Гогниев перспективный тренер- значит так должно быть. А где факты для таких утверждений? Пока, своей работой, Гогниев ничего не доказал. Если я критикую шварца, то я имею для этого все факты и аргументы. Человек всё проиграл, ничего никому не доказав. Постарайся понять меня правильно А то что ты процитировал меня- это лишь мой ответ на твой пост...
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:21
Еще пару слов, буквально. Нельзя сказать, что всё так плохо в игре Динамо. Моментов создали предостаточно, но не забили, бывает и такое. Да и по игре, конкретно, тоже не всё так безнадежно. Временами, команда неплохо играла с мячом и без мяча, неплохо комбинировала. Я лично, этот сезон рассматриваю как переходный и понимаю, что в сложившихся непростых обстоятельствах надо время.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:18
    Capral
    Capral ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 21:53, ред.
    Добрый вечер!
    Мне неведомо, приняли Йокановича в Динамо или нет. По Абаскалю, тоже, еще очень рано делать выводы. Но, я говорил и повторю еще раз- Йоканович столкнулся с большими проблемами. Он не просто строит новую команду, он её перестраивает, а это- всегда сложнее. Новые люди приходят в команду, с разным футбольным менталитетом. Когда шварц пришел в Динамо, у него была неплохая команда, отлично подготовленная физически еще Новиковым. К тому же, в молодежке были способные пацаны, которых сам шварц и загубил. Футбол шварца- бестолковый и пустой, нравится тем, кто очень мало понимает в футболе. Никого не хочу обидеть, только констатирую факт. Если Йоканович уйдет- пожелаю ему удачи в другой команде, если останется- буду верить и ждать, поскольку понимаю, что за два месяца команду не построить. Бесков, два года строил Спартак, прежде, чем команда заблистала. И хочу заметить, что еще в 1й лиге в 1977г., Спартак, после первого круга барахтался на дне турнирной таблицы. В строительстве такого сложного механизма как футбольная команда -надо иметь терпение....
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 21:38
      Gahi
      Gahi
      вчера в 21:24
      Футболисты "Оренбурга", молодцы. Боролись до последней минуты матча в меньшинстве и смогли наказать за халатность гостей, которые сумели разбазарить свое преимущество в два гола в конце матча. И удача хозяев вознаградила за желание биться до последней минуты матча. Команда "Динамо" сегодня почувствовала что такое "Оренбургские кружева" в которых гости просто запутались.
      makkie
      makkie ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:19
      Добрый вечер!
      Сочувствую, уж Оренбург вы должны были обыгрывать. Тем более, ведя со счётом 2-0, тем более играя почти основой. Да еще и в большинстве с 76-й минуты.
      Очевидно это тренерское поражение. И таких осечек становится слишком много. Впрочем, это читалось. Лично я вижу, что того же Абаскаля приняли в Спартаке, а вот Йокановича не приняли. В такой ситуации, будь ты хоть Моуриньо и Клоппом, футболисты за тебя умирать не будут, а значит не будет и результата.

      По мне так Динамо нужен тренер-игровик, а не оборонец, коим является Йоканович. Очень бы хотелось посмотреть на Осинькина у вас, благо он умеет работать с молодёжью и строит симпатичный футбол.
      Сп62
      Сп62
      вчера в 21:13
      Согласен с теми, кто считает, что при Шварце команда выглядела гораздо веселее. Игроки летали по полю. Сейчас такое впечатление, что они отбывают повинность.
      Ironigor
      Ironigor ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:10
        lotsman
        lotsman
        вчера в 20:39
        Не ожидал от Динамо такого расслабления.
        112910415
        112910415
        вчера в 20:36
        фантастическая развязка
        Capral
        Capral
        вчера в 20:29, ред.
        Не знаю, как насчет Йокановича, но вот, кто радует- так это Гогниев. Получить 0:5 от дохлого паровоза- это круто.... И что интересно, ведь совсем недавно, Гогниев пролетел в чемпионате Локо 0:3. Как видно, выводы делать не умеет. Наверно, даже шварц посильнее будет Спартака.
        Capral
        Capral
        вчера в 20:27
        протон, проиграть сегодня, еще не так страшно, как проиграть весной финал. Тем-более, Динамо, так или иначе выйдет из группы.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 20:25
        Пуховик на зубах вытащил этот матч...
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 20:24, ред.
        А кому-то игра Шварца не нравилась. Йоканович лучше ??? Убил , то что было в игре Динамо, а создать своё так и не получается или вообще незнает что сам хочет. Даже та молодёжь которая делала игру у Шварца, сейчас при Йокановиче на глазах деградировать стала . Захарян если не ошибаюсь забил сегодня свой второй гол всего . Тюкавина и Фомина видно только как говорится по праздникам . Будете ещё долго вспоминать Шварца и второе место в конце прошлого сезона , когда Динамо с этой молодёжью просто физически и чисто психологически, без опыта провалили концовку чемпионата. Но а что можно было ожидать от одной из самых молодых команд чемпионата. И это было предсказуемо. А сейчас даже и близко нет ни той игры , ни той заряженной на победу молодёжи с горящими глазами . И сегодняшний матч,
        тому яркое подтверждение. Нет в глазах даже искры. Это моё субъективное мнение и спорить ни с кем не собираюсь. Всем Добра !
        протон
        протон
        вчера в 20:24
        Думаю, что следующий матч в Грозном 2 октября станет определяющим для Йокановича с точки зрения его дальнейшего пребывания на посту главного тренера. Ну не может руководство клуба в год его великого юбилея, вложив столько денег, позволить довести команду до такого состояния. Еще есть время. Думаю Бувачу уже дано задание срочно искать замену.
        Птица Феникс
        Птица Феникс
        вчера в 20:23
        Вот молодцы, а!
        Шуnя771
        Шуnя771
        вчера в 20:01
        Формат надежды оставляет.
        BreezeCOOL
        BreezeCOOL
        вчера в 19:57
        Оренбург мужчины, красавцы. Порадовали всю страну, переживал за них.
        баск
        баск
        вчера в 19:56, ред.
        Хозяева, конечно, не были безропотно согласны проигрывать третий раз подряд
        в своей группе.
        У Динамо же в последнее время плохие игры чередуются с удачными, и бОльшую часть матча ничто не предвещало нарушения этой сложившейся практики- сегодняшний должен был стать удачным..

        И поначалу так оно и складывалось..
        Неспешный первый тайм с привыканием к покрытию и голом от красивой двухходовочки Смолов-Захарян, а во втором отличная банка Грулёва на индивидуальном мастерстве.

        Потом ещё и красная у хозяев, и дальше динамовская классика нашей эпохи-
        ведём два мяча, заканчиваем матч в большинстве и сливаем игру))

        Серия пеналей только подтвердила, что команда находится в неустойчивом
        психологическом состоянии и нуждается в стабилизации.
        Как это будет происходить и будет ли, увидим в самое ближайшее время.

        Оренбургу- спасибо за игру и с ярким камбэком.
        протон
        протон
        вчера в 19:54
        Перед серией пенальти подумал, что только бы не дали пробить Гладышеву и Лесовому, они в концовке второго тайма все атаки неточными пасами запарывали... Ну а вообще это поражение позор!
        Да в этом сезоне уже упускали победы ведя в счёте с преимуществом в два мяча, но так позорно в большинстве за 15 минут до конца матча,ещё надо постараться...
        Garrincha58
        Garrincha58
        вчера в 19:53
        пижоны из Динамо такие как Захарянчик всегда будут проигрывать концовки матчей за сборную отказался играть звездун ему за паdло играть с Киргизией ну пусть валит в Армению на одного пижона в нашей сборной будет меньше
        pomor45
        pomor45
        вчера в 19:52
        Динамо - машина электрическая, случилось короткое замыкание.
        протон
        протон
        вчера в 19:52
        К сожалению я вступаю после такой игры в группу тех и соглашусь Йоканович как тренер пустышка!! Меня тут критиковали за то что я критикую тренера Динамо.
        протон
        протон
        вчера в 19:51
        Это просто ужас и неуважение к себе к болельщикам! за что бабки получаете такие за то чтоб при 0:2 сливать матч!?стыдоба пацаны !!!!
        Молодцы, ничего не скажешь. В меньшинстве забить два мяча и выиграть. Достойно.
        Ну это же надо? Отдать сделанную игру надо вообще-то уметь)) ЗЫ. Пеналь, он из той же оперы, как сегодня в Екатеринбурге. На мой взгляд, такие ставить нельзя. Но это не умаляет заслуг Оренбурга.
        протон
        протон
        вчера в 19:50
        Респект Оренбургу за матч)))
        Союзник противников
        Союзник противников
        вчера в 19:49
        Герои.После удаления стало весело.А "Динамо"...без комментариев.
        Гость
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