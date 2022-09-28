«Оренбург» переиграл «Динамо» в Кубке России по пенальти

1664383333

вчера, 19:42

«Оренбург» переиграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).

Гости открыли счет на 49-й минуте — отличился Арсен Захарян. Вячеслав Грулёв на 59-й удвоил преимущество москвичей. Александр Павловец на 82-й минуте отыграл один мяч хозяев, Владимир Сычевой счет сравнял на 89-й минуте с пенальти. «Оренбург» доигрывал матч в меньшинстве — на 76-й минуте Николай Титков был удален с поля за вторую желтую карточку.

После матча «Оренбург» замыкает таблицу группы С (2 очка), «Динамо» идет на 2-м месте (4 балла).