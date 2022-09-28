«Оренбург» переиграл «Динамо» в Кубке России по пенальти

«Оренбург» переиграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).
Гости открыли счет на 49-й минуте — отличился Арсен Захарян. Вячеслав Грулёв на 59-й удвоил преимущество москвичей. Александр Павловец на 82-й минуте отыграл один мяч хозяев, Владимир Сычевой счет сравнял на 89-й минуте с пенальти. «Оренбург» доигрывал матч в меньшинстве — на 76-й минуте Николай Титков был удален с поля за вторую желтую карточку.
После матча «Оренбург» замыкает таблицу группы С (2 очка), «Динамо» идет на 2-м месте (4 балла).
Динамо всеравно выйдет из группы, но веры в тренера практически не осталось....
Динамо всеравно выйдет из группы, но веры в тренера практически не осталось....
в своей группе.
У Динамо же в последнее время плохие игры чередуются с удачными, и бОльшую часть матча ничто не предвещало нарушения этой сложившейся практики- сегодняшний должен был стать удачным..
И поначалу так оно и складывалось..
Неспешный первый тайм с привыканием к покрытию и голом от красивой двухходовочки Смолов-Захарян, а во втором отличная банка Грулёва на индивидуальном мастерстве.
Потом ещё и красная у хозяев, и дальше динамовская классика нашей эпохи-
ведём два мяча, заканчиваем матч в большинстве и сливаем игру))
Серия пеналей только подтвердила, что команда находится в неустойчивом
психологическом состоянии и нуждается в стабилизации.
Как это будет происходить и будет ли, увидим в самое ближайшее время.
Оренбургу- спасибо за игру и с ярким камбэком.
в своей группе.
У Динамо же в последнее время плохие игры чередуются с удачными, и бОльшую часть матча ничто не предвещало нарушения этой сложившейся практики- сегодняшний должен был стать удачным..
И поначалу так оно и складывалось..
Неспешный первый тайм с привыканием к покрытию и голом от красивой двухходовочки Смолов-Захарян, а во втором отличная банка Грулёва на индивидуальном мастерстве.
Потом ещё и красная у хозяев, и дальше динамовская классика нашей эпохи-
ведём два мяча, заканчиваем матч в большинстве и сливаем игру))
Серия пеналей только подтвердила, что команда находится в неустойчивом
психологическом состоянии и нуждается в стабилизации.
Как это будет происходить и будет ли, увидим в самое ближайшее время.
Оренбургу- спасибо за игру и с ярким камбэком.
Сочувствую, уж Оренбург вы должны были обыгрывать. Тем более, ведя со счётом 2-0, тем более играя почти основой. Да еще и в большинстве с 76-й минуты.
Очевидно это тренерское поражение. И таких осечек становится слишком много. Впрочем, это читалось. Лично я вижу, что того же Абаскаля приняли в Спартаке, а вот Йокановича не приняли. В такой ситуации, будь ты хоть Моуриньо и Клоппом, футболисты за тебя умирать не будут, а значит не будет и результата.
По мне так Динамо нужен тренер-игровик, а не оборонец, коим является Йоканович. Очень бы хотелось посмотреть на Осинькина у вас, благо он умеет работать с молодёжью и строит симпатичный футбол.
Сочувствую, уж Оренбург вы должны были обыгрывать. Тем более, ведя со счётом 2-0, тем более играя почти основой. Да еще и в большинстве с 76-й минуты.
Очевидно это тренерское поражение. И таких осечек становится слишком много. Впрочем, это читалось. Лично я вижу, что того же Абаскаля приняли в Спартаке, а вот Йокановича не приняли. В такой ситуации, будь ты хоть Моуриньо и Клоппом, футболисты за тебя умирать не будут, а значит не будет и результата.
По мне так Динамо нужен тренер-игровик, а не оборонец, коим является Йоканович. Очень бы хотелось посмотреть на Осинькина у вас, благо он умеет работать с молодёжью и строит симпатичный футбол.