«Локомотив» разгромил «Химки» в Кубке России. Педринью оформил покер

«Химки» крупно уступили «Локомотиву» в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России (0:5).
Педринью открыл счет на 20-й минуте, еще два гола он забил на 36-й и 50-й минуте. Вильсон Изидор забил четвертый гол москвичей, а на 61-й Педринью оформил покер.
После матча подмосковный клуб замыкает группу А (1 пункт), москвичи идут на 2-м месте (5 очков).
А Химки со своим меценатом Садыговым , выглядят как табор . Да ещё и младший Садыгов как лишнее колесо в телеге у табора . Химкам вместе с руководством нужно срочно искать другого спонсора. Иначе команда с такими темпами может затеряться и в ФНЛ. В команде есть два игрока которых сегодня было искренне жаль, это капитана команды Глушаков и вратаря Митрюшкина . Остальных можно смело выставить на распродажу SALE - 50% ! Искренне сочувствую болельщикам команды Химок.
А Химки со своим меценатом Садыговым , выглядят как табор . Да ещё и младший Садыгов как лишнее колесо в телеге у табора . Химкам вместе с руководством нужно срочно искать другого спонсора. Иначе команда с такими темпами может затеряться и в ФНЛ. В команде есть два игрока которых сегодня было искренне жаль, это капитана команды Глушаков и вратаря Митрюшкина . Остальных можно смело выставить на распродажу SALE - 50% ! Искренне сочувствую болельщикам команды Химок.