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«Локомотив» разгромил «Химки» в Кубке России. Педринью оформил покер

вчера, 19:23
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Химки» крупно уступили «Локомотиву» в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России (0:5).

Педринью открыл счет на 20-й минуте, еще два гола он забил на 36-й и 50-й минуте. Вильсон Изидор забил четвертый гол москвичей, а на 61-й Педринью оформил покер.

После матча подмосковный клуб замыкает группу А (1 пункт), москвичи идут на 2-м месте (5 очков).

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27 сентября
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амурец
амурец
сегодня в 00:49
Локо с победой, будем надеется, что дальше делать пойдут лучше
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 23:28, ред.
Ну спартак радовался ему, если они гордятся им, то может фонбет кубок не такой уж и плохой
Сп62
Сп62
вчера в 21:20
И Педро и Габриэл удивил сегодня здорово. При чём бес особых усилий. А, если будет выкладываться, то тогда Локотив и стоп-кран не остановит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:13
Как не забивает - так его зовут Габриел...
Как покеры кладет в ворота соперника - так Педриньо....
makkie
makkie
вчера в 21:13
Педриньооооо ))))
А Химки таким макаром в ФНЛ скатятся, а руководство снова пойдёт на поклон к Юрану.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:09
Прям вдохновение от Педриньо, дама сердца наверно всему виной.
Capral
Capral
вчера в 20:44
А шо, Спартака еще не уволили? Говорил же- надо было Писарева оставлять. А все-таки, уральский Иванов неглупый мужик, во-время одумался....
True Story
True Story
вчера в 20:44
Педро здорового человека, а не как был у Спартака
lotsman
lotsman
вчера в 20:40
В чемпионате почему так не играют?
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 20:38
Кому нужен этот кубок?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:09
Паровоз и его пассажиров с убедительной Победой , можно смело ехать в депо !)
А Химки со своим меценатом Садыговым , выглядят как табор . Да ещё и младший Садыгов как лишнее колесо в телеге у табора . Химкам вместе с руководством нужно срочно искать другого спонсора. Иначе команда с такими темпами может затеряться и в ФНЛ. В команде есть два игрока которых сегодня было искренне жаль, это капитана команды Глушаков и вратаря Митрюшкина . Остальных можно смело выставить на распродажу SALE - 50% ! Искренне сочувствую болельщикам команды Химок.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:04
    Boricku
    Boricku
    вчера в 20:02
    Педру в сборную, реабилитироваться за Киргизстан
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 19:59
    Химки с Юраном: 2 победы и ничья (с Зенитом) в 4-ех играх!
    Химки без Юрана: 0 побед и 1 ничья в 9-и играх!
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    вчера в 19:56
    Жалко Химки,по человечески
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 19:48
    Локомотив играет рывками
    протон
    протон
    вчера в 19:34
    Локомотив с блестящей победой! Давно мы не видели такой Локомотив. Собственно игра была без вариантов
    протон
    протон
    вчера в 19:33
    Педро это как наша Петров - сын Петра, Петра означает "скала, глыба". Это на Латыни.
    я из Химок
    я из Химок
    вчера в 19:33
    Это же надо так команду изуродовать... .
    протон
    протон
    вчера в 19:32
    Как похорошели Химки без Юрана)))
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 19:31
    Ай да Дон Педро
    Гость
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