«Локомотив» разгромил «Химки» в Кубке России. Педринью оформил покер

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вчера, 19:23

«Химки» крупно уступили «Локомотиву» в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России (0:5).

Педринью открыл счет на 20-й минуте, еще два гола он забил на 36-й и 50-й минуте. Вильсон Изидор забил четвертый гол москвичей, а на 61-й Педринью оформил покер.

После матча подмосковный клуб замыкает группу А (1 пункт), москвичи идут на 2-м месте (5 очков).