«Урал» обыграл «Торпедо» в матче Кубка России

«Урал» обыграл «Торпедо» в матче 3-го тура Кубка России.
Единственный гол на 1-й минуте встречи забил нападающий «Урала» Алексей Каштанов. На 85-й минуте форвард «Торпедо» Марк Кошта не реализовал пенальти.
«Урал» занимает 2-е место в группе D (6 очков), «Торпедо» идёт на 3-м месте (3 очка).
Игроку Торпедо еще оттачивать и оттачивать падения в штрафной. Понял слишком поздно, что зацепил защитника. Нога уже ушла вперед слишком далеко. Затем ее же оттянул назад и упал. Касание было, но пенальти-нет. Даже равновесия не потерял после касания. Обычная "рыбка".
Игроку Торпедо еще оттачивать и оттачивать падения в штрафной. Понял слишком поздно, что зацепил защитника. Нога уже ушла вперед слишком далеко. Затем ее же оттянул назад и упал. Касание было, но пенальти-нет. Даже равновесия не потерял после касания. Обычная "рыбка".