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«Урал» обыграл «Торпедо» в матче Кубка России

вчера, 16:54
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Урал» обыграл «Торпедо» в матче 3-го тура Кубка России.

Единственный гол на 1-й минуте встречи забил нападающий «Урала» Алексей Каштанов. На 85-й минуте форвард «Торпедо» Марк Кошта не реализовал пенальти.

«Урал» занимает 2-е место в группе D (6 очков), «Торпедо» идёт на 3-м месте (3 очка).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:46
Болельщиков Урала с Победой.
протон
протон
вчера в 18:31
Мои поздравления команде Виктора Михайловича. Урал с победой!
Игроку Торпедо еще оттачивать и оттачивать падения в штрафной. Понял слишком поздно, что зацепил защитника. Нога уже ушла вперед слишком далеко. Затем ее же оттянул назад и упал. Касание было, но пенальти-нет. Даже равновесия не потерял после касания. Обычная "рыбка".
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 17:39
Поздравляю, молодцы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:10
Москвичей тащили до последнего...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:08
Урал с победой.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:01
Не смотрел матч, но прочитав текстовую трансляцию, думаю, что было интересно. Интрига до последних минут- всегда хорошо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:00
Минутная расслабленность решила всё дело.
Гость
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