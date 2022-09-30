«Бавария» разгромила «Байер» в матче Бундеслиги

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вчера, 23:21

«Бавария» обыграла «Байер» (4:0) в матче 8-го тура Бундеслиги.

На 3-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Баварии» Лерой Сане. На 17-й минуте полузащитник Джамал Мусиала удвоил преимущество своей команды, а на 39-й минуте Садио Мане довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте нападающий «Баварии» Томас Мюллер установил окончательный результат на табло.

«Бавария» идёт на 2-м месте (15 очков), «Байер» занимает 16-е место (5 очков).