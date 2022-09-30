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«Бавария» разгромила «Байер» в матче Бундеслиги

вчера, 23:21
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Бавария» обыграла «Байер» (4:0) в матче 8-го тура Бундеслиги.

На 3-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Баварии» Лерой Сане. На 17-й минуте полузащитник Джамал Мусиала удвоил преимущество своей команды, а на 39-й минуте Садио Мане довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте нападающий «Баварии» Томас Мюллер установил окончательный результат на табло.

«Бавария» идёт на 2-м месте (15 очков), «Байер» занимает 16-е место (5 очков).

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Все комментарии
g48848nqxfrr
g48848nqxfrr
сегодня в 12:24
Это просто машина!!!
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 11:20
Исправьте в скобках счёт на правильный.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:16
Устроили разгром полнейший.
ak3p79mpupk2
ak3p79mpupk2 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 07:47
Но не сегодня, пусть пару дней подживёт там
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:03
Таблетки аспирина тут не помогут . Байеру нужна клизма хорошая.
Palex
Palex ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 01:08
Не Байер,а БайерН.
3ton
3ton
сегодня в 00:56
Байер как начало сезона провалил , так и дальше проигрывает матя за матчем .
С чего буки в его так верят , что аж на Баварию 1.4 победу дали . Такой кф наверно впервык за лет 5 на Баварию дома 😂😂
После 4 неудач и проигрыного Баварией в сухую ,Бавария уже обязана была выигрывать и забивать миниму 3 мяча такому Байеру
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:38
Бавария по неемцки это Байер.
Вы уж определитесь !
амурец
амурец
сегодня в 00:27
Бавария потихоньку нашла игру, с победой
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 00:09
Так играла она, что не победить
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:08
Байер мертвый
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:58
Похоже "фармацевтам" нужно прописать пилюли, полный провал начала сезона! Одна победа в восьми матчах, это конечно очень слабо для такого клуба!
Ну а Баварцы казалось после первого тайма и не хотели больше забивать, могли победить крупнее
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:26, ред.
... и играла то Бавария в полшага, выглядя несвеже и порой примитивно донельзя. Мельчили, ошибались в центре; на подступах к штрафной вставали, как вкопанные, не зная куда мячик пнуть...Но даже этого хватило, чтоб через корявые рикошеты размотать фармацевтов, которые вообще в Мюнхен не приехали.

Единственное что запомнилось, так это домашняя заготовка - смачный удар с лёта Забитцера чуть выше ворот, после классной подачи углового Киммихом. Забил бы австриец, было бы чудно... И на этом всё (!): больше ничего интересного.
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