«Ахмат» обыграл «Ростов» в Кубке России

«Ахмат» на своем поле обыграл «Ростов» в третьем туре Кубка России со счётом 3:1.
На гол с пенальти ростовчанина Романа Тугарева дублем ответил Иван Олейников, а затем третий гол забил Мохамед Конате.
«Ахмат» вышел в лидеры группы С, «Ростов» — второй. У обоих клубов по 6 очков.
Ахмат с победой! Проблемы шерифа не волнуют.
Ахмат с победой! Проблемы шерифа не волнуют.
Предыдущие 2 матча в кубке Ростов тоже выиграл молодёжным составом + 2-3 игрока основы
Предыдущие 2 матча в кубке Ростов тоже выиграл молодёжным составом + 2-3 игрока основы