«Ахмат» обыграл «Ростов» в Кубке России

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вчера, 16:57

«Ахмат» на своем поле обыграл «Ростов» в третьем туре Кубка России со счётом 3:1.

На гол с пенальти ростовчанина Романа Тугарева дублем ответил Иван Олейников, а затем третий гол забил Мохамед Конате.

«Ахмат» вышел в лидеры группы С, «Ростов» — второй. У обоих клубов по 6 очков.