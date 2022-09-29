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«Ахмат» обыграл «Ростов» в Кубке России

вчера, 16:57
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ахмат» на своем поле обыграл «Ростов» в третьем туре Кубка России со счётом 3:1.

На гол с пенальти ростовчанина Романа Тугарева дублем ответил Иван Олейников, а затем третий гол забил Мохамед Конате.

«Ахмат» вышел в лидеры группы С, «Ростов» — второй. У обоих клубов по 6 очков.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:12
С победой Терека всех нас!!!
pomor45
pomor45
вчера в 19:33
Ташуев не стушевался перед начальником сборной и утёр ему нос.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 18:31
Тут дело наверно не в Карпине, а в формате Кубка. Он напоминает старый Кубок УЕФА, когда команды выставляли не сильнейший состав, чтобы отдохнула основа. РФС не могли не знать, что наступят на те же грабли.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:25
Лохмат лукум!
Кожанный Убийца
Кожанный Убийца
вчера в 18:20
Cкоро начнут жарить МЯЯЯЯСО
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:05
Похоже Карпина пора гнать !
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:03
Когда то у Валеры пруха должна была кончиться,теперь бы не посыпался Ростов,так уже было.
Брулин
Брулин
вчера в 17:54
Ростов сегодня проиграл по делу. Поздравляю Ташуева с успешным дебютом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:37
Первое поражение Ростова в сезоне...
Capral
Capral ответ Штанмайер (раскрыть)
вчера в 17:25
И я уверен- не последнее.....
Штанмайер
Штанмайер ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 17:23
    6rfaqvcy8nec
    6rfaqvcy8nec
    вчера в 17:20
    Победа была заслуженная
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 17:19
    Ожидаемо от начала и до конца. Это решение Карпина. Ещё поди надеялся в душе на положительный результат). Это было заметно, когда Ростов открыл счёт.
    Ахмат с победой! Проблемы шерифа не волнуют.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 17:17
    Достойная победа
    Strashniy
    Strashniy
    вчера в 17:16
    Ахмат с победой!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 17:11
    Мы уже одной ногой в следующем раунде кубка России.Смысл в преддверии матча с Зенитом выставлять основной состав и упереться?Ахмат с победой,думаю мы вместе с ним поделим два первых места в группе.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 17:10
    Да,дали по ушам,так дали!!!
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ Штанмайер (раскрыть)
    вчера в 17:09
      Штанмайер
      Штанмайер
      вчера в 17:07
      Первое поражение Валерчика...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 17:03
      В этой группе ясности нет.
      Capral
      Capral
      вчера в 17:03
      Ахмат с победой!!!!!!! Молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Трезвый повар
      Трезвый повар ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 17:01
      Почему неожиданный? У Ростова в старте было всего 3 игрока основы. Если бы Медведев не получил травму в прошлом матче то было бы 2 основных игрока
      Предыдущие 2 матча в кубке Ростов тоже выиграл молодёжным составом + 2-3 игрока основы
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 16:58
      Честно говоря немного неожиданный результат.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 16:58
      Ахмат сегодня играл лучше и заслуженно победил
      Гость
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