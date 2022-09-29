«Спартак» обыграл «Зенит» в Кубке России

«Спартак» обыграл «Зенит» в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России (3:0).
Счет открыл Квинси Промес на 79-й минуте, второй гол забил Александр Соболев на 87-й. Окончательный счет установил Промес на 90+6-й минуте.
«Спартак» лидирует в группе В (9 очков), «Зенит» идет на 3-м месте (3 пункта).
Отличная победа, отличное настроение, щелчок по носу самоуверенным болельщикам Зенита, которые хвастались перед матчем и видели лёгкую победу. А победил в итоге Спартак. Да еще как красиво!
Порадовало, что в старте вышли 10 россиян и Промес. У Зенита было 6 легионеров, а Бакаев даже в Кубке не проходит в основу. Зачем переходил в Зенит? Ну хоть подзаработал )))
Голы на любой вкус - настоящий оргазм для футбольных болельщиков. Спасибо, порадовали!
Отличная победа, отличное настроение, щелчок по носу самоуверенным болельщикам Зенита, которые хвастались перед матчем и видели лёгкую победу. А победил в итоге Спартак. Да еще как красиво!
Порадовало, что в старте вышли 10 россиян и Промес. У Зенита было 6 легионеров, а Бакаев даже в Кубке не проходит в основу. Зачем переходил в Зенит? Ну хоть подзаработал )))
Голы на любой вкус - настоящий оргазм для футбольных болельщиков. Спасибо, порадовали!
Промес - то же
Соболь - хороший...хороший положил. Погладить его надо и похвалить - он это любит. )
В целом по игре. Чудо пас Денисова на Промеса - украшение всего матча. Абаскаль молодец: правильно распределил силы игроков, контролировал ритм игры и оч. хорошо подготовил команду физически.
Что не понравилось: Спартак всю игру играл ч/з центр и левый фланг; правый фланг не работал, из-за чего Промеса фактически чуть не загнали (как жеребца). Абаскалю надо своим растолковать, что ширина футбольного поля намного больше, чем они думают.)
А если в общем - неплохо спартачи играли.
Промес - то же
Соболь - хороший...хороший положил. Погладить его надо и похвалить - он это любит. )
В целом по игре. Чудо пас Денисова на Промеса - украшение всего матча. Абаскаль молодец: правильно распределил силы игроков, контролировал ритм игры и оч. хорошо подготовил команду физически.
Что не понравилось: Спартак всю игру играл ч/з центр и левый фланг; правый фланг не работал, из-за чего Промеса фактически чуть не загнали (как жеребца). Абаскалю надо своим растолковать, что ширина футбольного поля намного больше, чем они думают.)
А если в общем - неплохо спартачи играли.