«Спартак» обыграл «Зенит» в Кубке России

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вчера, 22:30

«Спартак» обыграл «Зенит» в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России (3:0).

Счет открыл Квинси Промес на 79-й минуте, второй гол забил Александр Соболев на 87-й. Окончательный счет установил Промес на 90+6-й минуте.

«Спартак» лидирует в группе В (9 очков), «Зенит» идет на 3-м месте (3 пункта).