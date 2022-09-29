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«Спартак» обыграл «Зенит» в Кубке России

вчера, 22:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Спартак» обыграл «Зенит» в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России (3:0).

Счет открыл Квинси Промес на 79-й минуте, второй гол забил Александр Соболев на 87-й. Окончательный счет установил Промес на 90+6-й минуте.

«Спартак» лидирует в группе В (9 очков), «Зенит» идет на 3-м месте (3 пункта).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:32
Любая команда выигрывает "3:0" - в заголовках "Разгром...."
СПАРТАК - "...обыграл..."!

Прошу к утру обзавестись секундантом)))
Бoрат
Бoрат
сегодня в 13:38
Каких ещё бомжей?
alfranza
alfranza
сегодня в 13:32
Промес еще в Спартаке играет... Сто лет Чемп не смотрю.
Новость прочитала.
Ну что же, адекватных болельщиков Спартака с важной победой.
Может таки Спартак снова в гонку вернется.
008Maximus
008Maximus
сегодня в 12:44
Был супер матч. Замены Зенита не сработали, игроки сидевшие на банке, не поняли что на поле идёт настоящая в*йна. Выйдя на поле они просто растворились. Честно говоря не ожидал такого от Спартака, думал будут проседать после второй половины. Побольше бы таких матчей в рпл.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ислам0926 (раскрыть)
сегодня в 11:58
То то Семак почти всю основу на игру выставил!)
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 11:23
Спартак вчера был великолепен...сколько мотивации,рвения,самоотдачи в каждом моменте,минимум ошибок в обороне.Если добавится мозгов у Хлусевича,Умярова,Зобнина и Игнатова,повысится исполнительское мастерство,этой команде по плечу любые вершины.Ребята молодые,перспективные,с Абаскалем они только прибавляют...ждём новых прекрасно проведённых матчей.Удачи и успехов тебе Спартак!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:15
Спасибо ! )
Bivaliy67
Bivaliy67
сегодня в 10:04, ред.
Я до игры жене сказал: "Спартак сегодня будет рвать и метать, а нашим нужно так, как бразильцы говорят - "вы нам забьёте, сколько сможете, а мы - столько, сколько захотим"... Видимо, не захотели, но скорее, не смогли... "Москвичи" выиграли по делу, желания было, что называется, через край. Поздравляю!
Делай выводы, Богданыч!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:22
Спартак был в ударе!!!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 08:53
В смысле обыграл? Размазал по газону. Ну на крайняк просто разгромил.
kostjan 58
kostjan 58
сегодня в 08:28
с 2017 года выиграли у зеньки во второстепенном турнире а радости как будто чемпионами стали..удивляюсь болелам спартака...странные вы.
NYJ
NYJ
сегодня в 08:25
Спартаку повезло в двух моментах с штангой, но они для этого и существуют, а так очень хорошо сыграли, в отличие от игры в чемпионате, для всех кб этот результат очень приятное событие, интересно будет теперь в двух играх в Питере
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 08:20
Поздравляю болельщиков Спартака с победой
Счёт не соответствует характеру игры. Зенит должен был пару голов забивать. Но тут счёт не очень важен. Сама победа Спартака сомнений не вызывает
lotsman
lotsman
сегодня в 07:46
Это была хорошая игра. У Зенита мяч не шёл в ворота, две штанги и Максименко на высоте. У Спартака всё получилось. С победой, Спартак.
Zak11
Zak11 ответ Nottrow (раскрыть)
сегодня в 07:45
Лига чемпионов походу все эти сезоны тоже не нужна была Зениту. А мы то всё думали, почему в плей-офф не проходят??
brooks
brooks ответ Boricku (раскрыть)
сегодня в 07:03
Он жёлтую Промесу показал за это
Zak11
Zak11 ответ vwwjoy (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 07:00
Так Вилков же ваш судейка. Тем более Промес ногу то убирал сразу, акцента нанести прямую травму не было. С такой логикой и Малком на удаление наиграл.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ vwwjoy (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 06:58
Когд дзюба сломал Жиго на пол года ударом сзади по колену то даже желтой не было, расслабься
Андрей Ав
Андрей Ав ответ vwwjoy (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 06:58
ну вообще-то показал
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5 ответ Nottrow (раскрыть)
сегодня в 04:34
    SHEARER
    SHEARER
    сегодня в 04:28
    Спартак громит Зенит на классе!
    Boricku
    Boricku
    сегодня в 01:44, ред.
    Всё равно газпрём на порядок выше, в РПЛь турнирная таблица это показывает. Спартаку надо игроков закупать качественных , только тогда газпрёмовских выкормышей можно сдвинуть с 1 места.
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:38
    Да уж
    Kosmos58
    Kosmos58
    сегодня в 01:37
    На безрыбье и рак рыба! Кушайте на здоровье.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ислам0926 (раскрыть)
    сегодня в 01:35, ред.
    Мы эти сказки отмазки слышали 100 раз. Что Семачишка многовато психоаал в ненужной ему игое
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 01:32
    Я не пойму чему вы так радуетесь?Зенит и Ростоа готовятся к очной встрече и им наплевать сейчас на кубок
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 01:31, ред.
    А я не как обыватель, а болельщик другой команды ( не фанат) в восторге от победы Спартака по двуи причинам 1 Красивая игра Спартака 2. Разгром презираемой мною команды
    antant1
    antant1
    сегодня в 01:01
    С Победой! Блин..за несколько минут до начала игры вырубился...досада) В Сибири все-таки не очень удобно смотреть трансляции. В Иркутске +5 часов к Москве время)
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:46
    Всё же россияне в составе "Зенита" слабенькие. Ну очень. Уровня команд, обосновавшихся в нижней половине чемпионата. Или авторитет и мастерство "заезжих" хлопцев так на них давит, что невыносимо смотреть на их игру и если бы не первые, команда в первенстве России рассыпалась, как карточный домик.
    Чуть не доработали сегодня легионеры, а это было заметно, и всё - дело швах.
    Я - Спартаковец
    Я - Спартаковец
    сегодня в 00:42
    СПАРТАК М, спасибо за позитивные эмоции и победную игру!!! У Зенита было две штанги при своих атаках, у красно-белых - команда со своим почерком! Трудовая победа спартаковцев. Не зазнаваться этой победой, закалять класс и качественно сыграть в Нижнем Новгороде с местной командой в ближайший выходной желаю. Живи футболом, играй и побеждай красиво!!! Вперед, СПАРТАК М!!!

    Болельщик СПАРТАК М
    Гость
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