«Челси» готов продать Хаверца следующим летом

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вчера, 23:40

Нападающий может покинуть «Челси».

Лондонский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу немца летом 2023 года, если он продолжит показывать невыразительный футбол в нынешнем сезоне.

В этой кампании Хаверц провёл за «Челси» 8 матчей, записав на свой счёт 1 гол. Кай перешёл в лондонский клуб из «Байера» в 2020 году за 80 млн евро.