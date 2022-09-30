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«Челси» готов продать Хаверца следующим летом

вчера, 23:40

Нападающий Кай Хаверц может покинуть «Челси».

Лондонский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу немца летом 2023 года, если он продолжит показывать невыразительный футбол в нынешнем сезоне.

В этой кампании Хаверц провёл за «Челси» 8 матчей, записав на свой счёт 1 гол. Кай перешёл в лондонский клуб из «Байера» в 2020 году за 80 млн евро.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 05:18
Согласна в Вами.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:38
Странное решение! Кай очень многое делает для атаки Челси, отлично ведет игру, и сам частенько создает угрозу для ворот соперников. Да, забивает мало, но он не нападающий, его цель зосдавать моменты для партнеров, для игроков нападения, и со своей задачей Кай справляется хорошо!
Интересно, а за какую сумму они хотят избавиться от игрока? У них долгосрочный контракт, думаю самого игрока устраивают условия и сам он точно не захочет уходить, а раз синие хотят продать его, значит условный покупатель будет стараться максимально сбить цену....
Кто бы мог купить Хаверца? Мне кажется он отлично бы подошел Баварии, но там сейчас с атакующими игроками нет проблем, да и много платить они тоже не станут.
Еще как вариант Мадридский Реал. Летом там возможно будет два вакантных места в полузащите, т.к Модрич и Кроос могут покинуть клуб после завершения этого сезона. Думаю Кай смог бы заменить Тони! Вот только для реала Перес уже обозначил другую трансферную цель на лето, это Джуд Беллингем. Вообщем будет лето, и мы всё узнаем
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 00:07
Наверняка так и будет
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:48
Товарищи кто забивать то будет
Гость
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