Белоус: «Не исключаю, что „Локомотив“ вылетит из РПЛ»

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4).

Надо что-то делать руководителям РЖД . Культурно это называется — кадровое усиление. У «Локомотива» позорная ситуация. Всякие тяжелые обстоятельства терпел клуб, но такого беспредела давно уже не было.

Как говорил классик Анатолий Бышовец: «Есть предел человеческой порядочности, но нет предела человеческой мерзости». Не исключаю, что «Локомотив» вылетит или опустится в зону стыковых матчей.