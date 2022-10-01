Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Белоус: «Не исключаю, что „Локомотив“ вылетит из РПЛ»

вчера, 23:31
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 4Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4).

Надо что-то делать руководителям РЖД. Культурно это называется — кадровое усиление. У «Локомотива» позорная ситуация. Всякие тяжелые обстоятельства терпел клуб, но такого беспредела давно уже не было.

Как говорил классик Анатолий Бышовец: «Есть предел человеческой порядочности, но нет предела человеческой мерзости». Не исключаю, что «Локомотив» вылетит или опустится в зону стыковых матчей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сёмин: «Виктор Ганчаренко переиграл „Локомотив“ по всем показателям»
Сегодня, 08:51
Сенников: «„Локомотив“ должен был проиграть „Уралу“ 0:7, а не 2:4»
Сегодня, 00:06
Гришин: «„Химки“ — один из претендентов на вылет из РПЛ»
Вчера, 23:20
Циннбауэр: «Я чувствую поддержку игроков — они плотно стоят за меня»
Вчера, 22:42
Пономарев: «„Химки“ — явный претендент на вылет»
Вчера, 22:33
Президент «Урала»: «Мы могли забить „Локомотиву“ и восемь голов»
Вчера, 22:12
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:58
Бышовскую глупость хватит цитировать.Тот ещё моралист.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:03
Вряд ли вылетят. В середине таблицы будут барахтаться.
112910415
112910415
сегодня в 08:31
промедление смерти подобно
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:14
Лоськов, Черевченко, Сёмин, это и есть кадровое усиление. Но кому-то очень надо, чтобы немцы пустили под откос наш Локомотив. Предателей наказать, весь штаб тренерский во главе с Цорном- выгнать сегодня же!!!!
И всё будет нормально у Паровоза.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:41
Думаю , выкарабкаются, но высоко уже не поднимутся.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:09
Это вряд ли, когда есть Торпедо и Химки.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:35
Это думаю не случится
ABir
ABir
сегодня в 00:00
К этому все и идёт
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:46
Не очень верится но шансы большие.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:43
Все возможно в этом мире.
wmzfevrr6hma
wmzfevrr6hma
вчера в 23:43
Даже такое возможно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 