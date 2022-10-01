Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гришин: «„Химки“ — один из претендентов на вылет из РПЛ»

вчера, 23:20
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

Игра «армейцам» удалась. С такими командами, как «Химки», надо быстро забивать, что и получилось сделать ЦСКА. Потом команда опустилась, играла на контратаках и забила второй гол. Вся игра была сделана, но на 88-й минуте Магомедов забил мяч. Пришлось немного понервничать, но ЦСКА заслуженно победил.

Да, у них («Химок») кризис, но как из него выйти, могут ответить только руководство и тренерский штаб. «Химки» проиграли все семь последних матчей, справиться с этой полосой неудач можно только через работу, усердные тренировки.

Вылетят ли «Химки»? Если учесть, что игрокам не платят зарплату, то подмосковная команда точно является одним из претендентов на вылет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сёмин: «Виктор Ганчаренко переиграл „Локомотив“ по всем показателям»
Сегодня, 08:51
Сенников: «„Локомотив“ должен был проиграть „Уралу“ 0:7, а не 2:4»
Сегодня, 00:06
Белоус: «Не исключаю, что „Локомотив“ вылетит из РПЛ»
Вчера, 23:31
Циннбауэр: «Я чувствую поддержку игроков — они плотно стоят за меня»
Вчера, 22:42
Пономарев: «„Химки“ — явный претендент на вылет»
Вчера, 22:33
Президент «Урала»: «Мы могли забить „Локомотиву“ и восемь голов»
Вчера, 22:12
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:57
У "Химок" на этом поле есть ещё штуки три конкурентов.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:07
Урал потихоньку обгонит Химки.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:42
В "Химках" скорее всего проведут внутри команды химическую реакцию и всё встанет на свои места в конце сезона. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:31
До конца сезона ещё очень далеко. Посмотрим, время покажет. Удачи Химкам !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 