Гришин: «„Химки“ — один из претендентов на вылет из РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ .

Игра «армейцам» удалась. С такими командами, как «Химки», надо быстро забивать, что и получилось сделать ЦСКА . Потом команда опустилась, играла на контратаках и забила второй гол. Вся игра была сделана, но на 88-й минуте Магомедов забил мяч. Пришлось немного понервничать, но ЦСКА заслуженно победил.

Да, у них («Химок») кризис, но как из него выйти, могут ответить только руководство и тренерский штаб. «Химки» проиграли все семь последних матчей, справиться с этой полосой неудач можно только через работу, усердные тренировки.

Вылетят ли «Химки»? Если учесть, что игрокам не платят зарплату, то подмосковная команда точно является одним из претендентов на вылет.