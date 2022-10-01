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Пономарев: «„Химки“ — явный претендент на вылет»

вчера, 22:33
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

У «армейцев» получилась добротная игра. Очень дисциплинированно сыграли, без всякого риска у своих ворот. Большой плюс Чалову за дубль. ЦСКА использовал все свои возможности для взятия ворот. Мяч от «Химок» ничего не решал. Просто футболист ударил в сторону ворот. Наверное, Магомедов сам не ожидал, что забьет.

Почему ЦСКА во втором тайме бросил играть? Футболисты не бросили, а подсели. Это недопустимо для такой команды. Акинфееву нужно выгонять из своих ворот одноклубников.

«Химки» — явный претендент на вылет? Да, потому что в обороне нельзя так плохо играть. Надо начинать строить оборону, тогда не будет нервотрепки сзади. Очень зыбкая игра у команды Гогниева.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:31
Очищение,тоже надо!!!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 23:02
Вы уверены мистер?
drug01
drug01
вчера в 22:44
Ещё есть время поправить дела
Гость
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