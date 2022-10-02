Хави: «Очень непростая игра. Мы были терпеливы и упорны»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу своей команды над «Мальоркой» в матче 7-го тура Ла Лиги (1:0).

Очень непростая игра. Три очень важных очка, особенно после перерыва. В подобных играх ситуация может накалиться, если не забить второй мяч. Мы были терпеливы и упорны.

Против соперника с такой системой игры сложно атаковать. Мало пространства, нужно быть очень аккуратным. Это трудно. В первом тайме мы отлично себя проявили, во втором немного сбавили обороты. Это недопустимо. Необходимо стремиться к лучшему и забивать больше.