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Хави: «Очень непростая игра. Мы были терпеливы и упорны»

вчера, 08:22
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу своей команды над «Мальоркой» в матче 7-го тура Ла Лиги (1:0).

Очень непростая игра. Три очень важных очка, особенно после перерыва. В подобных играх ситуация может накалиться, если не забить второй мяч. Мы были терпеливы и упорны.

Против соперника с такой системой игры сложно атаковать. Мало пространства, нужно быть очень аккуратным. Это трудно. В первом тайме мы отлично себя проявили, во втором немного сбавили обороты. Это недопустимо. Необходимо стремиться к лучшему и забивать больше.

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Все комментарии
старина
старина
вчера в 10:08
Тяжелые три очка,это верно
Gahi
Gahi
вчера в 09:14
Всё правильно, терпение и труд всё перетрут. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:22
А кому сейчас легко?...
Гость
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