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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Петржела: «В чемпионате „Спартак“ вообще не конкурент „Зениту“»

вчера, 15:16

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела полагает, что «Спартак» не сможет повторить в РПЛ результат матча Кубка России против «Зенита» (3:0).

У «Спартака» нет никаких шансов повторить результат матча Кубка России в чемпионате. Такое возможно только в Кубке, где у «Зенита» нет никакой мотивации. В чемпионате же «Спартак» — вообще не конкурент «Зениту».

Команда Семака на две головы сильнее «Спартака». Так что этот результат ни за что не повторится. Такое возможно, только если «Зенит» выпустит молодежный состав.

«Зенит» лидирует в Премьер-Лиге (26 очков), «Спартак» занимает 5-е место (19 пунктов).

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Все комментарии
puperr
puperr
вчера в 20:59
Ставить на матч основу и говорить про отсутствие мотивации - это сильная и беспристрастная футбольная аналитика от Петржелы.
112910415
112910415
вчера в 17:48
пан мечтает, что ещё раз позовут ! )
makkie
makkie
вчера в 16:45
Какой-то фанатик этот Петржела!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:26
Газпрому надо прекращать выплачивать бонусы за его умозаключения.
Сп62
Сп62
вчера в 16:02
Сейчас Зениту как раз нужны успокоительные комментарии. Петржеле спасибо.
Strashniy
Strashniy
вчера в 15:48
В чемпионате спартак уверенно играет в своей второй восьмерке, тут ничего не скажешь.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 15:46, ред.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 15:29
      Брулин
      Брулин
      вчера в 15:29
      Пан до сих пор на зп Газпрома? Метёт много лет одно и то же.
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 15:27
      Опа, вылез клоун, отпустила водочка подышать!)))
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 15:26
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 15:23
        Зенит не жадный....
        Он с удовольствием даёт Спартаку почувствовать себя низвергателем гегемона....правда в "ПариМатч Премьер Турнире" и Кубке России....))
        старина
        старина
        вчера в 15:19
        Уважаемые модераторы и админы сайта соккер .ру.Передайте пожалуйста пану Петржеле,чтобы он пошел нахрен.От меня лично
        Гость
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