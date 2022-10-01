Петржела: «В чемпионате „Спартак“ вообще не конкурент „Зениту“»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела полагает, что «Спартак» не сможет повторить в РПЛ результат матча Кубка России против «Зенита» (3:0).
У «Спартака» нет никаких шансов повторить результат матча Кубка России в чемпионате. Такое возможно только в Кубке, где у «Зенита» нет никакой мотивации. В чемпионате же «Спартак» — вообще не конкурент «Зениту».
Команда Семака на две головы сильнее «Спартака». Так что этот результат ни за что не повторится. Такое возможно, только если «Зенит» выпустит молодежный состав.
«Зенит» лидирует в Премьер-Лиге (26 очков), «Спартак» занимает 5-е место (19 пунктов).
Он с удовольствием даёт Спартаку почувствовать себя низвергателем гегемона....правда в "ПариМатч Премьер Турнире" и Кубке России....))
Он с удовольствием даёт Спартаку почувствовать себя низвергателем гегемона....правда в "ПариМатч Премьер Турнире" и Кубке России....))