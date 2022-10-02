Гвардиола: «Если у тен Хага всё получится – тем лучше для МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о сложности работы на посту наставника «Манчестер Юнайтед».

Даже не знаю. Представьте себе, что возглавили «Манчестер Юнайтед», который недавно взял третью Лигу чемпионов и третий титул чемпиона Англии подряд. Вам было бы гораздо труднее. Но сейчас у команды довольно низкие результаты, по итогам прошлого сезона клуб не попал в ЛЧ . Можно показать хороший результат, и это будет лучше, чем было до этого.

Но в конечном итоге важно то, сколько времени тренеру дает руководство. Результаты показывают эффективность, но клуб должен обращать внимание и на то, как футболисты тренируются, как они общаются в раздевалке и с прессой. Если клуб верит в тренера, то должен давать ему время. Футболу, как и многим другим вещам в жизни, нужен определенный период времени, чтобы измениться.