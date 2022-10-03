Радимов будет уволен из «Зенита-2»

Владислав Радимов в ближайшее время будет уволен с должности главного тренера «Зенита-2».
Радимов работал в «Зените-2» с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год. На данный момент команда занимает 6-е место в таблице своей подгруппы Второй лиги.
Владислав Радимов в ближайшее время будет уволен с должности главного тренера «Зенита-2».
Радимов работал в «Зените-2» с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год. На данный момент команда занимает 6-е место в таблице своей подгруппы Второй лиги.
А до этого два сезона заканчивали в зоне вылета ФНЛ
Уважаемый за LOpp, вы уверены, что причина увольнения именно в этом?
А до этого два сезона заканчивали в зоне вылета ФНЛ
Уважаемый за LOpp, вы уверены, что причина увольнения именно в этом?
На данный момент команда занимает 6-е место в таблице своей подгруппы Второй лиги.
На данный момент команда занимает 6-е место в таблице своей подгруппы Второй лиги.