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Радимов будет уволен из «Зенита-2»

вчера, 13:51

Владислав Радимов в ближайшее время будет уволен с должности главного тренера «Зенита-2».

Радимов работал в «Зените-2» с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год. На данный момент команда занимает 6-е место в таблице своей подгруппы Второй лиги.

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 21:42
Я думаю что 6 место во втором дивизионе руководство не устраивает.
Бoрат
Бoрат ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:50
Так они уже четвертый сезон в этой лиге
А до этого два сезона заканчивали в зоне вылета ФНЛ
Уважаемый за LOpp, вы уверены, что причина увольнения именно в этом?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:15
Да пёс с ним
LOpp
LOpp ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 15:21
все в тексте.

На данный момент команда занимает 6-е место в таблице своей подгруппы Второй лиги.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:11
Толку от его работы нет.
Бoрат
Бoрат
вчера в 14:05
Хотелось бы узнать причины такого решения
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:03
Хотят второй зенит протолкнуть в РПЛ.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:59
"... будет уволен с должности главного тренера «Зенита-2" и назначен на должность главного тренера Зенита-3 :)
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:54
Ничего страшного не произошло. Ни он первый, ни он и последний.
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