Радимов будет уволен из «Зенита-2»

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вчера, 13:51

в ближайшее время будет уволен с должности главного тренера «Зенита-2».

Радимов работал в «Зените-2» с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год. На данный момент команда занимает 6-е место в таблице своей подгруппы Второй лиги.