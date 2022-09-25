Уволили спустя 10 дней. Бывшие «спартаковцы» — тренеры из карикатур

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вчера, 16:23

Нового Романцева на горизонте не видно.

Максим Калиниченко

В качестве эксперта был явно не худшим на знаменитом канале, но уехал в Эстонию, попытался начать серьезную тренерскую карьеру. Выбрал «Левадию», где спустя всего десять дней передумали работать с Калиниченко. Такие решения всегда принимаются на эмоциях, ведь сам контракт был до конца следующего года с возможностью продления, рассчитывали на длительное сотрудничество. Футболисты и менеджеры оценили подход украинца, поэтому принято решение расстаться по обоюдному согласию. До этого Калиниченко набирался опыта в штабах разных клубов, но поработать с «Левадией» фактически не успел, карьера из одного матча.

Николай Писарев

Еще один пример, когда «спартаковец» продержался в новом клубе мало дней – двадцать один. За три недели успел проиграть четыре матча из четырех с «Химками». К человеку, которого заметил, обратимся дальше, а пока отметим, что помощник Карпина в сборной России изначально был плохим наставником для клуба РПЛ . У бывшего форварда «Спартака» много опыта работы функционером в футболе, он тренировал юношей, но это совсем не то же самое, что возглавлять взрослых. Мостовой обозвал Писарева «аферистом», но это чистый эпатаж. Тренировать клубы – отдельная профессия, редко функционеры или наставники юношеских команд успешны на более высоком уровне.

Сергей Юран

Сергей Николаевич не сможет процитировать вам «Улисса» в оригинале, но точно расскажет пошлый анекдот. Юран из редкой породы тренеров. Инстинктивно понимает футбол и смог передать свои знания игрокам «Химок». Пока в клуб окончательно не пришли депутаты, тренировал трижды. Можно заявить, что Юран не наставник уровня РПЛ . И если говорить о персональной подготовке и знаниях, то это так. Зато постоянно ищет новые команды – пятнадцать отставок за девятнадцать лет. Не унимается, но поскольку «Химки» покинул после скандала, то вряд ли быстро увидим Юрана в клубе РПЛ . Или кого такие мелочи сейчас волнуют?

Дмитрий Парфенов

Пора признать, что Парфенов не такой надежный наставник, как был футболистом. Дмитрий Владимирович работает с клубом с многозначительным названием «Родина», но идет на шестнадцатом месте во Второй лиге, выиграли в одном матче из десяти. Команда слабая, конечно, но и наставник не самый сильный. После победы с «Тосно» в финале Кубка России дела тренера идут вяло. «Урал» вечно проигрывал и много пропускал с Парфеновым, а позже собрался в обороне уже без него. «Арсенал» довели до вылета, а теперь легендарному тренеру Кононову нужно компенсировать ущерб после работы, в том числе, бывшего футболиста «красно-белых».

Дмитрий Аленичев

Редкий россиянин с победой в Лиге чемпионов часто попадал в скандальные истории. Например, Аленичев утверждает, что когда тренировал «Енисей», то стал жертвой полицейской подставы. В его автомобиль въехал другой, неожиданно появилась полиция, потеряли ключи от машины Аленичева, а позже экспертиза показала, что Дмитрий не был трезв. Странная история, но служит метафорой для нелепой тренерской карьеры. В «Арсенале» был на своем месте, но после «Спартака» — крупно повезло, что уступил место Каррере, работал с «Енисеем». Теперь три года без практики. Тренер из 49-летнего специалиста, мягко говоря, средний.

Андрей Тихонов

Снова знаковый человек для «Спартака», опять специалист, который пытается стать главным тренером. И в очередной раз речь о серии неудач. В «Крыльях Советов» работал неважно. Если сравнивать с подходом Осинькина, то понятно, кто в этом дуэте сильнее. В «Астане» на долгие годы Тихонов тоже не остался. По его оценкам в качестве эксперта понятно, что легендарный атакующий хавбек не собирается запоминать, какая у ребят из «Факела» рабочая нога, чтобы при случае усилить своим присутствием одну из команд РПЛ после очередной отставки тренера. Тихонов не тянет, хотя может быть помощником главного, в штабе такие люди могут пригодиться.

Игорь Шалимов

Видать, с бывшим хавбеком «Интера», «Болоньи» и «Наполи» интересно общаться владельцам и президентам клубов, раз ему доверяли в разных клубах РПЛ . Хотя каждый раз предупреждали, что Шалимову не хватает квалификации. Отдаем Игорю Михайловичу должное – после «Краснодара» переосмыслил свой подход хотя бы немножко, в «Урале» это уже не была работа старой школы в чистом виде. Но после неплохого отрезка снова последовал ужасный, ведь Шалимов не специалист по стратегическому планированию. В новом деле более двадцати лет, за это время отметился лишь эпизодическими успехами. В России нет тренерской школы, в которую можно было попасть с улицы, поэтому лицензии раздают бывшим футболистам. И получают полуразваленные команды.

Моцарт Сантос

Если думаете, что где-то прячется бывший легионер «Спартака», который придет и станет вторым Романцевым, то ошибаетесь. Моцарт долго набирался опыта, прежде чем дебютировать на серьезном уровне главным тренером три года назад. За это время успел сменить клуб ССА на «Шапекоэнсе», перейти в «Крузейро», где владельцем теперь является Роналдо. Затем вернулся в ССА, чтобы снова уйти и возглавить «Гаурани». Для Бразилии привычно увольнять наставников часто и при малейших неудачах. Моцарт точно не худший тренер страны, но пока его уровень – второй дивизион, где «Крузейро» сейчас лидирует, «Гремио» идет на втором месте, а вот «Гуарани» держится в двух очках от зоны вылета. Похоже, Моцарта не пригласят тренировать «Спартак».

Радослав Ковач

Еще один несостоявшийся тренер высокого класса. «Пардубице» Ковача находится на последнем месте в чемпионате Чехии. Восемь поражений, одна победа, Радослав подхватил команду в середине сентября, но в предыдущем клубе продержался всего девять матчей, причем работал во втором дивизионе. Но Ковач лишь начинает, возможно, ему повезет сильнее, чем все, кто выше. А смешнее всего в связи с этой манией – только у Черчесова и Карпина из «спартаковце» тренерская карьера складывается более или менее прилично, заявление Мостового, что готов был возглавить «Спартак» после Ваноли. Уберем в сторону сложность самой задачи – клуб невероятно недружелюбный к тренерам, но оставим показательный факт: у Царя банально нет тренерской лицензии, как он вообще осмелился говорить, что его не замечают и назначили Абаскаля.

Инфантильность – каждый думает, что все в тренерском ремесле понимает, поскольку бегал за мячом двадцать-тридцать лет назад, привела два десятка бывших игроков, многие из которых работали лично с Романцевым, в новую сложную профессию. Почти все обожглись, повеселили соперников.