Тренер из ЮАР станет помощником Циннбауэра в «Локомотиве»

Тренер из ЮАР Фадлу Давидс может получить работу в «Локомотиве».
По данным источника, 41-летний специалист согласился стать помощником Йозефа Циннбауэра в московском клубе. Стороны уже провели переговоры, а о назначении Давидса может быть объявлено в ближайшее время.
Давидс уже работал ассистентом Циннбауэра в команде «Орландо Пайретс» из ЮАР с 2019 по 2021 год.
А очередной иностранец который ничего не знает о команде и нашем чемпионате чем сможет помочь?
А очередной иностранец который ничего не знает о команде и нашем чемпионате чем сможет помочь?