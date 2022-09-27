Тренер из ЮАР станет помощником Циннбауэра в «Локомотиве»

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вчера, 08:42

Тренер из ЮАР может получить работу в «Локомотиве».

По данным источника, 41-летний специалист согласился стать помощником в московском клубе. Стороны уже провели переговоры, а о назначении Давидса может быть объявлено в ближайшее время.