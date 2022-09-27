Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Тренер из ЮАР станет помощником Циннбауэра в «Локомотиве»

вчера, 08:42

Тренер из ЮАР Фадлу Давидс может получить работу в «Локомотиве».

По данным источника, 41-летний специалист согласился стать помощником Йозефа Циннбауэра в московском клубе. Стороны уже провели переговоры, а о назначении Давидса может быть объявлено в ближайшее время.

Давидс уже работал ассистентом Циннбауэра в команде «Орландо Пайретс» из ЮАР с 2019 по 2021 год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Александр Кержаков: «Пока никто из клубов со мной не связывался»
Вчера, 16:29
Уволили спустя 10 дней. Бывшие «спартаковцы» — тренеры из карикатур
25 сентябряВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
Зырянов отреагировал на слухи о своём назначении в «Черноморец»
20 сентября
Юран: «Ясность о моём будущем будет после матчей сборных»
18 сентября
СлухиСтало известно, кто может возглавить «Ахмат»
16 сентября
СлухиАдиев может возглавить «Ахмат»
15 сентября
Сортировать
Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:30
Ещё бы из Новой Зеландии позвали...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:29
Цорн продолжает свою миссию пуская паровоз под откос
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 12:09
А что можно ожидать от клуба, где спортивным директором является немец Томас Цорн.? При опускании Локо в ФНЛ, что теоретически возможно ситуация поменяется.
STVA 1
STVA 1 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 12:04
Я думаю следующий будет Пол Эш в рот)))Ведь Цорн пришел в Локо после обкатки в КБ)))
adekvat
adekvat
вчера в 11:51
Локо при всем при том что сейчас творится в клубе больше бы подошел тренер из Гондураса.
амурец
амурец
вчера в 11:38
Ну ещё одного помощника надо из Папуа новой Гвинеи
ДСА
ДСА
вчера в 11:35
Локомотив ищет очень сложные пути.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:13, ред.
Теперь вместо сдохшего паровозного гудка на обветшавшем стадионе "Локомотив",бывшего когда-то лучшим в стране,будут звучать вувузелы. В честь забитого командой мяча...один раз в тур,не чаще.
dok66
dok66
вчера в 11:11
География расширяется . Пора уже Локомотиву подумать о выходцах из Африки или Австралии .
старина
старина
вчера в 10:54
А еще жалуемся,что иностранцы к нам не едут
112910415
112910415
вчера в 10:53
вот оно, очевидное спасение !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:31
В Локо что то странное происходит, мутные какие то назначения.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:54
Поезд следует на Юг, следующая остановка - Антарктида.
Tostao
Tostao
вчера в 09:47
Ждём-с реакции Мостового и Канчельксиса.
Nottrow
Nottrow
вчера в 09:12
Наверное, опять Зенит виноват.
протон
протон
вчера в 09:11
Локомотив стремительно догоняет Спартак по не понятной ерунде происходящей в команде и, особенно, в руководстве.
Инсаров
Инсаров
вчера в 09:10
"Пилите, Шура, пилите!"... Мощное решение - пригласить легенду "МЮ" ("Марицбург Юнайтед"). А что, немцы уже закончились?
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:10
Ну им ещё шамана осталось в тренерский штаб ввести и будет полный порядок
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:09
А клоунов🤡 🤡 🤡 становится всё больше .
Цирк 🎪 Локо - Шапито , даёт представления !)
Gahi
Gahi
вчера в 09:02
У "Локомотива" совсем не те пассажиры, пора настало песню запивать - "На дальней станции сойду".
ОПС
ОПС
вчера в 09:01
Осталось из Папуа Новой Гвинеи кого нибудь взять.
d1metras
d1metras
вчера в 08:55
Я смотрю для Локомотива все шире и шире открывается дверь в фнл или в стыки... Странное руководство.. видят что цорн и его шайка лейка разваливают клуб,но ничего не делают.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 08:51
В Локо при нынешнем руководстве принципиально не назначают Российских тренеров? На мой взгляд помощником надо было назначить именно Российского тренера
А очередной иностранец который ничего не знает о команде и нашем чемпионате чем сможет помочь?
Гор Тищенко
Гор Тищенко
вчера в 08:49
Какой помощник.скоро помогать будет некому
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 