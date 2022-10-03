Шабаров — основной кандидат на пост главного тренера «Зенита-2»

Основной кандидат на пост главного тренера «Зенита-2» — Иван Шабаров.
В настоящий момент Шабаров занимает пост старшего тренера сборной России игроков 2004 года рождения.
Ранее пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита-2» покинул Владислав Радимов.
Поэтому всё, что с ними связано, важно и интересно для многих
Если вам, гражданин, это не зачем знать, то не утруждайте себя, не заходите в новость. И уж тем более , не оставляйте под ней комментарии
Поэтому всё, что с ними связано, важно и интересно для многих
Если вам, гражданин, это не зачем знать, то не утруждайте себя, не заходите в новость. И уж тем более , не оставляйте под ней комментарии