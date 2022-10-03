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Шабаров — основной кандидат на пост главного тренера «Зенита-2»

вчера, 20:08

Основной кандидат на пост главного тренера «Зенита-2» — Иван Шабаров.

В настоящий момент Шабаров занимает пост старшего тренера сборной России игроков 2004 года рождения.

Ранее пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита-2» покинул Владислав Радимов.

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Бoрат
Бoрат ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 22:27
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 20:23
    Зачем нам это?
    Гость
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