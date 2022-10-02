«Динамо» проиграло «Ахмату» и продлило серию поражений до трёх матчей в РПЛ

«Ахмат» на своём поле победил «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ со счётом 2:1.
В первом тайме Антон Швец и Лечи Садулаев забили по голу, «Динамо» ответило только на 94-й минуте, когда отличился Ярослав Гладышев.
«Динамо» проиграло в РПЛ третий матч подряд и опустилось на восьмое место, «Ахмат» — седьмой.
Хотя несмотря на это, у него поначалу, в июле и августе, были некоторые локальные успехи, обнаруживавшие эпизодическую тренерскую мысль, признаки реального строительства новой команды и внушавшие некоторый оптимизм.
Но сейчас команда входит в другой этап, который выглядит удручающе-
состав постепенно стабилизируется, а игра стремится к безнадёге.
Команда не просто не бежала, она сегодня вообще не играла.
Мяч не держался, наладить хоть какое-то взаимопонимание на поле люди, похоже, даже не пытались.
В последние полчаса, когда грозненцы уже играли по комфортному счёту, мы немножко задышали и даже забили, но гол за 20 сек до истечения компенсированного времени потянет разве что на условно-престижный.
(хотя Ярика можно наконец поздравить, первый гол в РПЛ всё-таки).
Насчёт набора формы через игры легами-новичками дело пока глуховато, никто из них пока что не производит впечатления игрока, сколько-нибудь органично вливающегося в команду.
А старожилы выглядят вообще странновато- будто втихомолку плавят тренера..
В общем, сегодня было нечто ужасное в исполнении Динамо, и таких матчей становится всё больше.
Если теперь, при стабилизированном составе, не изменится к лучшему хоть что-нибудь, до весны Йоканович в качестве ГТ Динамо может и не дожить..
Хотя несмотря на это, у него поначалу, в июле и августе, были некоторые локальные успехи, обнаруживавшие эпизодическую тренерскую мысль, признаки реального строительства новой команды и внушавшие некоторый оптимизм.
Но сейчас команда входит в другой этап, который выглядит удручающе-
состав постепенно стабилизируется, а игра стремится к безнадёге.
Команда не просто не бежала, она сегодня вообще не играла.
Мяч не держался, наладить хоть какое-то взаимопонимание на поле люди, похоже, даже не пытались.
В последние полчаса, когда грозненцы уже играли по комфортному счёту, мы немножко задышали и даже забили, но гол за 20 сек до истечения компенсированного времени потянет разве что на условно-престижный.
(хотя Ярика можно наконец поздравить, первый гол в РПЛ всё-таки).
Насчёт набора формы через игры легами-новичками дело пока глуховато, никто из них пока что не производит впечатления игрока, сколько-нибудь органично вливающегося в команду.
А старожилы выглядят вообще странновато- будто втихомолку плавят тренера..
В общем, сегодня было нечто ужасное в исполнении Динамо, и таких матчей становится всё больше.
Если теперь, при стабилизированном составе, не изменится к лучшему хоть что-нибудь, до весны Йоканович в качестве ГТ Динамо может и не дожить..