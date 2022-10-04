Зырянов рассказал о наиболее памятных играх за «Зенит»

Главный тренер «Черноморца» рассказал о наиболее памятных матчах в составе «Зенита».

По истечении времени, конечно, спокойно относишься ко всем завоёванным наградам. Это важные страницы в истории, и здесь ничего волнительного и страшного не вижу. Самые памятные игры в составе «Зенита»? Сразу вспоминаются финалы, матч с «Баварией», когда мы обыграли их со счётом 4:0. Конечно, финалы Кубка и Суперкубка УЕФА .

Мои главные достижения в «Зените»? Самое важное — в Петербурге родились все мои трое детей, они являются коренными петербуржцами в отличие от родителей. В спортивном плане — многие наши победы. Конечно, и то, что в первый год нахождения в Петербурге смогли выиграть чемпионство, подарив праздник городу. Это было очень важно.