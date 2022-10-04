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Зырянов рассказал о наиболее памятных играх за «Зенит»

вчера, 17:49

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал о наиболее памятных матчах в составе «Зенита».

По истечении времени, конечно, спокойно относишься ко всем завоёванным наградам. Это важные страницы в истории, и здесь ничего волнительного и страшного не вижу. Самые памятные игры в составе «Зенита»? Сразу вспоминаются финалы, матч с «Баварией», когда мы обыграли их со счётом 4:0. Конечно, финалы Кубка и Суперкубка УЕФА.

Мои главные достижения в «Зените»? Самое важное — в Петербурге родились все мои трое детей, они являются коренными петербуржцами в отличие от родителей. В спортивном плане — многие наши победы. Конечно, и то, что в первый год нахождения в Петербурге смогли выиграть чемпионство, подарив праздник городу. Это было очень важно.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:14
Надо помнить и победы, и неудачи. Может эти воспоминания хоть немного, но помогут в тренерской работе.
t9vd6yhgg2tj
t9vd6yhgg2tj
вчера в 17:57
Это было давно
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:52
Да посмотрим, что ты сможешь.
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