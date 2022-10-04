Колосков: «Абаскаль доказал, что он хороший, крепкий специалист»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру «Спартака» под руководством .

Я уже не помню, какой был «Спартак» при Витории и Ваноли. Но то, что сейчас «красно-белые» играют хорошо, это факт. В игре команды чувствуется рука тренера: совершенно по-новому заиграл Соболев, вновь приобрел свои лучшие качества Промес, Зобнин выходит на свой уровень, хорош был Мозес. Ну и молодые ребята, конечно, подтянулись — Литвинов, Умяров и Денисов органично вписались в рисунок игры. В общем, при новом тренере игроки раскрываются в хорошую сторону, команда играет в современный добротный футбол. Поэтому Абаскаль доказал, что он хороший, крепкий специалист.