Колосков: «Абаскаль доказал, что он хороший, крепкий специалист»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.
Я уже не помню, какой был «Спартак» при Витории и Ваноли. Но то, что сейчас «красно-белые» играют хорошо, это факт. В игре команды чувствуется рука тренера: совершенно по-новому заиграл Соболев, вновь приобрел свои лучшие качества Промес, Зобнин выходит на свой уровень, хорош был Мозес. Ну и молодые ребята, конечно, подтянулись — Литвинов, Умяров и Денисов органично вписались в рисунок игры. В общем, при новом тренере игроки раскрываются в хорошую сторону, команда играет в современный добротный футбол. Поэтому Абаскаль доказал, что он хороший, крепкий специалист.
Но положа руку на сердце, признаю
Что при таком тухлом составе красно-белые выжимают максимум. Добиваются приемлемого результата. И показывают характер.
Это всегда подкупает
Думаю, в этом большая заслуга тренера
Остаётся пожелать успехов.
К тому же, чем больше клубов будет бороться за медали, тем интереснее наблюдать за чемпионатом
Но положа руку на сердце, признаю
Что при таком тухлом составе красно-белые выжимают максимум. Добиваются приемлемого результата. И показывают характер.
Это всегда подкупает
Думаю, в этом большая заслуга тренера
Остаётся пожелать успехов.
К тому же, чем больше клубов будет бороться за медали, тем интереснее наблюдать за чемпионатом
Высококлассных игроков европейского уровня в России нет.
Те же питерские бразилы ничего не стоят на европейском уровне, но сильнее остальных на фоне убитого российского футбола. Промес, которого ты считаешь высококлассным игроком, таковым не является по той причине что играет нестабильно. Может выдать шедевральный отрезок, а потом надолго уйти в тень.
Почему я назвал Соболева? Потому что Соболев практически всегда играет стабильно, а это один из главных показателей класса. Он может играть лучше хуже, но ниже своего определенного уровня он не опускается. Поэтому, если ты, юноша, думаешь, что понимаешь футбол больше меня, я даже не буду тебя переубеждать.
Высококлассных игроков европейского уровня в России нет.
Те же питерские бразилы ничего не стоят на европейском уровне, но сильнее остальных на фоне убитого российского футбола. Промес, которого ты считаешь высококлассным игроком, таковым не является по той причине что играет нестабильно. Может выдать шедевральный отрезок, а потом надолго уйти в тень.
Почему я назвал Соболева? Потому что Соболев практически всегда играет стабильно, а это один из главных показателей класса. Он может играть лучше хуже, но ниже своего определенного уровня он не опускается. Поэтому, если ты, юноша, думаешь, что понимаешь футбол больше меня, я даже не буду тебя переубеждать.