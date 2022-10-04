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Колосков: «Абаскаль доказал, что он хороший, крепкий специалист»

вчера, 14:35

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

Я уже не помню, какой был «Спартак» при Витории и Ваноли. Но то, что сейчас «красно-белые» играют хорошо, это факт. В игре команды чувствуется рука тренера: совершенно по-новому заиграл Соболев, вновь приобрел свои лучшие качества Промес, Зобнин выходит на свой уровень, хорош был Мозес. Ну и молодые ребята, конечно, подтянулись — Литвинов, Умяров и Денисов органично вписались в рисунок игры. В общем, при новом тренере игроки раскрываются в хорошую сторону, команда играет в современный добротный футбол. Поэтому Абаскаль доказал, что он хороший, крепкий специалист.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 23:51
Ничего не имею против, если ты- лучше и глубже видишь футбол. Ты молодой- мозги работают лучше. Так что всё в порядке.
Бoрат
Бoрат ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:27
И в мыслях такого не было
Что понимаю футбол лучше
Просто хотел больше конкретики
Так что не возбуждайтесь пожалуйста раньше времени
Спасибо за развернутый ответ
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:25, ред.
Вы учитывайте еще и то, что Абаскаль пришел в команду, практически сохранившую свой состав. Йоканович пришел в команду из которой накануне сбежало 7 человек. Как говорится- почувствуйте разницу....
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
Из всех перечисленных Вами атакущих линий разных команд, самая креативная, мне лично, представляется Ваша. Ростов не беру- убогая, прямолинейная атака. Чуть лучше ЦСКА. Краснодарская выглядит несолидно, когда видишь Ионова на острие атаки. Что касается Йокановича, то у меня о нем не было и нет никакой информации. Его работу в других клубах я не видел. Но учитывая то, что человек работал в АПЛ, имеет определенный опыт и что-то выигрывал, возможно, ему просто надо больше времени.....
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:50
Отчасти соглашусь, что за две недели команду к сезону не подготовишь. Но физику можно заложить и по ходу чемпионата, а у вас что-то совсем с ней беда.
Состав у Динамо интересный сейчас - новички еще не проявили себя, но все они с именем и опытом игр в европейских чемпионатах.

Мне кажется, вам нужен тренер-игровик, чтобы футболисты получали удовольствие от футбола. Если взять Спартак, то при Ваноли игроки были чернорабочими, а при Абаскале импровизаторы. Поэтому считаю, что команда просто не приняла Йокановича. Ну и где-то он допускает просчёты.
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:47
Давайте сравним атаки других команд:

цска - Чалов, Карраскаль, Медина
Краснодар - Кордоба, Олугунсен, Ионов
Динамо - Смолов, Тюкавин, Захарян, Макаров
Локо - Керк, Изидор, Педриньо
Ростов - Полоз, Уткин, Комличенко
Зенит выносим за скобки ))

Лично я не вижу огромной разницы между атакой Спартака и всех его конкурентов. В чём-то мы сильнее, а в некоторых атакующих компонентах уступаем. Например, в свете травмы Мозеса нет третьего классного игрока в переднюю линию.

Далее - с позиционным нападение у ВСЕХ команд есть проблемы. Даже у Зенита, если вспомнить как долго он взламывал оборону Торпедо.

Абаскаль тоже не пришёл на всё готовенькое. В Спартаке много чего произошло, начиная от перекраивания схемы, и заканчивая сменой владельцев клуба. Это всегда сказывается. Тем не менее, пока тренер справляется.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:09
Вот Вы пишите, что на строительство команды нужно время. Но в тоже время, Вы обвиняете и критикуете Йокановича. А ведь Йоканович столкнулся с громадными проблемами. Он, только за две недели до старта чемпионата возглавил команду, которую толком и не знал. Я не защищаю тренера Динамо, но только хочу востановить справедливость.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
Уж если мы коснулись состава Динамо, то стоит отметить, что в Динамо пришли футболисты, истинный уровень которых мы не знаем. А те, кто остались от прежнего состава- находятся в плачевном, прежде всего физическом состоянии.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:46
Вы человек неглупый, поэтому с Вами интересно беседовать. Одно хочу Вам сказать- да, возможно есть в Спартаке проблемы по позициям, которые требуют усиления. Но есть и то, что нельзя отрицать- у вас, всетаки, команда не собранная на скорую руку как в Динамо. Ваша атака существенно отличается от атакующей позиции других команд, в частности ЦСКА и Динамо. Однако, я заметил, Спартак хорошо играет на контратаках и испытывает сложности в позиционном нападении. Вы играете в легкий, воздушный футбол, но создается впечатление, что этот романтический футбол недолговечный. Что касается защиты Спартака, то она и при Бескове, и при Романцеве надежной никогда не была....
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:33
Если взять состав Спартака, то он вряд ли сильнее чем у Динамо, Краснодара, Локо, цска, Сочи.
Да, есть многолетние лидеры и сборники. Но также есть молодёжь в лице Игнатова, Денисова, Умярова, Литвинова. Они еще только в начале пути и им есть куда расти. Также как Худякову, Тюкавину, Бородину и другим играющим в основе молодым футболистам других команд.

По-настоящему сыгранный состав только у Зенита. Только у Зенита есть возможность качественной ротации. А вот у конкурентов всё гораздо хуже. Некоторые обновили составы летом или пригласили новых тренеров. Между тем, на строительство команды требуется время. Отсюда получаем, что в РПЛ практически отсутствует серьёзная конкуренция Зениту - есть лишь борьба за призовые места. И это, увы, данность.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:17
Вы абсолютно правы, я действительно не очень хорошо знаю всех футболистов Спартака. Чисто поверхностно, да, иногда смотрю игры Спартака. Но, я всегда делаю поправку на уровень российского футбола. Почему я считаю состав Спартака неплохим? Потому что по сравнению с другими командами, игроки Спартака выглядят предпочтительнее. Я не считаю Спартак суперкомандой и не верю в конкуренцию с Зенитом. Но в определенном смысле, я с Вами согласен- исключительно по персоналиям. Одно, я могу Вам сказать точно- в игре Спартака нет фундамента, а без этого, расчитывать на большие победы- неразумно....
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:03
Сразу видно, что вы слабо следите за Спартаком (оно и понятно).

Мощнейшая атака - это Соболев и Промес?
Сильнейшая полузащита - Игнатов, Умяров, Пруцев и Зобнин?
Про диспетчера вы пошутили, надеюсь? Или кого имели в виду? Нет у Спартака условного Клаудиньо.
Ну и финалочка - сыгранная защита. Это полузащитник Хлусевич на фланге, необстрелянный 19-летний Денисов справа и постоянная ротация ЦЗ (Литвинов, Чернов, Мевля, Маслов)?

Наверное любой тренер мечтает видеть в основе Игнатова, Денисова и Умярова )))

Никакой сыгранности в начале сезона не было. По ходу вообще пришлось вносить коррективы в связи с ужасной формой Рыбуса и травмой Мозеса.
Capral
Capral ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 18:16, ред.
Речь идет об игроках российского футбола, а это значит что все перечисленные мною футболисты соответствуют исключительно российской ПЛ.
Высококлассных игроков европейского уровня в России нет.

Те же питерские бразилы ничего не стоят на европейском уровне, но сильнее остальных на фоне убитого российского футбола. Промес, которого ты считаешь высококлассным игроком, таковым не является по той причине что играет нестабильно. Может выдать шедевральный отрезок, а потом надолго уйти в тень.

Почему я назвал Соболева? Потому что Соболев практически всегда играет стабильно, а это один из главных показателей класса. Он может играть лучше хуже, но ниже своего определенного уровня он не опускается. Поэтому, если ты, юноша, думаешь, что понимаешь футбол больше меня, я даже не буду тебя переубеждать.
Бoрат
Бoрат ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:01
🤣🤣🤣
Ты сделал мой вечер
Capral
Capral ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 16:24, ред.
Соболев, Зобнин, Джикия и еще несколько человек атаки или полузащиты, точно не вспомню. Помню точно- негры. Кто-то из них травмирован.
112910415
112910415
вчера в 16:23
умеренный оптимизм возможен, да
Бoрат
Бoрат ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:20
Не знаю, как вы, а я считаю состав мощнейшим
Когда хотя бы половина игроков высокого уровня
Если не затруднит, перечислите в основном составе Спартака ещё пять высококлассных игроков помимо Промеса
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 15:53
Я уже не помню при Ваноли и Витории....это уже возраст.
jq78yxs5yy4w
jq78yxs5yy4w
вчера в 15:14
Рано делать выводы
Capral
Capral ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 14:52, ред.
У Спартака тухлый состав?! Мощнейшая атака, сильнейшая полузащита, креативный диспетчер, сыгранная защита ведомая опытным и классным Джикия!!! Это тухлая команда?! Да о такой команде мечтает любой тренер!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:51
Я не болельщик Спартака, но и не болею против них, как впрочем, и не болею против других команд РПЛ. И наблюдать за Спартаком сейчас действительно приятно. Хочется, чтобы команда вернулась и закрепилась на привычных высоких местах в чемпионате.
Capral
Capral
вчера в 14:48, ред.
Тоже самое, в прошлом году, я слышал и о шварце. Ну просто один в один.

С Уважением отношусь к Спартаку и всегда относился так, но как можно после 11-ти туров короновать тренера и команду? Давайте подождем до весны. Поздравить тренера и его команду, в случае успеха, мы всегда успеем. В чемпионство Спартака я не верю, но побороться за призовые места команда конечно может! В общем наберемся терпения, а там поглядим...
uvxmsx9zy8v2
uvxmsx9zy8v2
вчера в 14:48
Рано делать выводы
Бoрат
Бoрат
вчера в 14:40, ред.
К Спартаку отношусь с неприязнью
Но положа руку на сердце, признаю
Что при таком тухлом составе красно-белые выжимают максимум. Добиваются приемлемого результата. И показывают характер.
Это всегда подкупает
Думаю, в этом большая заслуга тренера
Остаётся пожелать успехов.
К тому же, чем больше клубов будет бороться за медали, тем интереснее наблюдать за чемпионатом
shlomo
shlomo
вчера в 14:38
Эх Слава....ничего он еще не доказал...
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