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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

Зырянов высказался о своём назначении на пост главного тренера «Черноморца»

вчера, 17:37

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался о своем назначении на пост наставника клуба.

В начале сентября мне позвонили и рассказали, что за инвестор будет работать с «Черноморцем», каковы перспективы и что предстоит сделать. А дальше сказали: «Если есть желание поучаствовать в перспективном проекте, подумайте». В ответ сразу поинтересовался — сколько думать? Оказалось — чем быстрее, тем лучше. В итоге взвесил все «за» и «против» и сказал, что подумал.

Затем была встреча в Москве с Сергеем Николаевичем Шишкаревым, который, к слову, родился в Новороссийске и очень любит футбол. Познакомились, после чего Сергей Николаевич пригласил съездить в Новороссийск, куда благополучно с ним и слетал.

Провел там три дня. Побывал на игре «Черноморец» — «Ротор», после чего решение окончательно созрело: дал согласие возглавить новороссийскую команду. Глобальная задача — через 4-5 лет быть в Премьер-Лиге. Мой контракт рассчитан на три с половиной года.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
вчера в 18:54
Конечно сделал правильно что согласился. Удачи, будем наблюдать за Черноморцем)
Izmar
Izmar
вчера в 18:27
Зырянову только удачи и громких побед.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:08
Вот это я понимаю, перспективный проект - за 4-5 лет из второй лиги в РПЛ. Кто-то конкретно собирается финансировать команду.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:47
Удачи ему в работе.
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