Зырянов высказался о своём назначении на пост главного тренера «Черноморца»

Главный тренер «Черноморца» высказался о своем назначении на пост наставника клуба.

В начале сентября мне позвонили и рассказали, что за инвестор будет работать с «Черноморцем», каковы перспективы и что предстоит сделать. А дальше сказали: «Если есть желание поучаствовать в перспективном проекте, подумайте». В ответ сразу поинтересовался — сколько думать? Оказалось — чем быстрее, тем лучше. В итоге взвесил все «за» и «против» и сказал, что подумал.

Затем была встреча в Москве с Сергеем Николаевичем Шишкаревым, который, к слову, родился в Новороссийске и очень любит футбол. Познакомились, после чего Сергей Николаевич пригласил съездить в Новороссийск, куда благополучно с ним и слетал.

Провел там три дня. Побывал на игре «Черноморец» — «Ротор», после чего решение окончательно созрело: дал согласие возглавить новороссийскую команду. Глобальная задача — через 4-5 лет быть в Премьер-Лиге. Мой контракт рассчитан на три с половиной года.