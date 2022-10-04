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«Марсель» крупно обыграл «Спортинг»

вчера, 22:02
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель4 : 1Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

«Марсель» крупно обыграл «Спортинг» в матче Лиги чемпионов (4:1).

Счет открыли гости уже на 1-й минуте — отличился Франсишку Тринкан. Установил равенство на табло Алексис Санчес на 13-й, а на 16-й Амин Арит вывел провансальцев вперед. Леонардо Балерди забил третий гол «Олимпика» на 28-й минуте, а окончательный счет установил Шансель Мбемба на 84-й минуте.

Португальцы доигрывали матч в меньшинстве — на 23-й минуте красную карточку получил Антонио Адан.

После матча «Марсель» занимает последнее место в квартете D (3 очка), «Спортинг» лидирует в таблице (6 пунктов).

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:52
Ожидаемая победа Марселя, даже ничья для них была бы катастрофой. А вот счёт, конечно, неожиданный.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:36
Марсель и в чемпе ещё ПСЖ нервы потреплет...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:34
Спортинг посыпался !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:11, ред.
С победой Олимпик Марсель и болельщиков этого клуба!!! Спортинг открыл счёт в самом начале матча, но не сумели отстоять преимущество, пропустив за два гола за три-четыре минуты. А потом воспитанник мадридского Реала Антонио Адан получил красную карточку, что сломило португальцев. Но всё равно Спортинг остаётся лидером. Думаю, что они обыграют марсельцев в следующем туре. Успехов Спортингу в Лиссабоне в этом!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:03
С чем и поздравляем!
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