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вчера, 22:02

«Марсель» крупно обыграл «Спортинг» в матче Лиги чемпионов (4:1).

Счет открыли гости уже на 1-й минуте — отличился Франсишку Тринкан. Установил равенство на табло Алексис Санчес на 13-й, а на 16-й Амин Арит вывел провансальцев вперед. Леонардо Балерди забил третий гол «Олимпика» на 28-й минуте, а окончательный счет установил Шансель Мбемба на 84-й минуте.

Португальцы доигрывали матч в меньшинстве — на 23-й минуте красную карточку получил Антонио Адан.

После матча «Марсель» занимает последнее место в квартете D (3 очка), «Спортинг» лидирует в таблице (6 пунктов).