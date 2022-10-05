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Кавазашвили советует Селихову перейти из «Спартака» в «Зенит»

вчера, 15:37

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о вратаре столичного клуба Александре Селихове, чей контракт со «Спартаком» истекает летом.

Хороший вратарь должен всегда получать игровую практику. Если вратарь не играет, он деградирует, привыкает к тому, что он запасной. Не знаю, на что опирается Селихов, когда заходят разговоры о его будущем. Он должен играть в том клубе, который предоставит ему место в стартовом составе. К примеру, он ничуть не испортит игру «Зенита». Проблема в том, что вратарская позиция в лучших российских клубах сейчас занята. Но остаются команды второстепенные, ему обязательно надо играть.

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 19:12, ред.
Что то всех бывших спартаковцев, жизнь не жалеет....Мостовой, Гаврилов , Онопко.. Теперь этот динозавр..
Futurista
Futurista
вчера в 16:30
Всем игрокам РПЛ перейти в Зенит бесплатно...РПЛ реформировать в Чемпионат города на Неве по футболу...
112910415
112910415
вчера в 16:24
первый номер в Спартаке
какие вопросы ?
sten312
sten312
вчера в 16:10
Интересно,берет ли Питер нольседьмых?
старина
старина
вчера в 16:08, ред.
Я бы посоветовал бывшему вратарю Спартака Кавазашвили перейти в Зенит
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 15:55
Ваще не удивлюсь , если в следующем сезоне Селихов бесплатно перейдет в Зенит)))
makkie
makkie
вчера в 15:48
Вообще-то Селихов основной вратарь в Спартаке.
Есть трудности с продлением контракта, но думаю их решат в ближайшее время.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:41, ред.
Понятно, в лучших российских командах позиция вратаря занята, а во второстепенных, таких ка Зенит - он сразу попадет в основу.
Гость
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