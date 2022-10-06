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«Рома» дома проиграла «Бетису» в Лиге Европы

вчера, 23:58
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Рома» проиграла «Бетису» (1:2) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 34-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Ромы» Пауло Дибала, а на 40-й минуте полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес сравнял счёт. На 88-й минуте нападающий «Бетиса» Луис Энрике вывел свою команду вперёд. В дополнительное ко второму тайму время прямую красную карточку получил полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло.

«Рома» идёт на 3-м месте в группе С (3 очка), «Бетис» занимает 1-е место (9 очков).

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 14:06
Маур собрался в любимую лигу конференций.
minai
minai ответ BENFICA (раскрыть)
сегодня в 13:03
На пиво хватит. Поздравляю.
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 10:45
Особенный физрук вновь проиграл
galem72
galem72
сегодня в 10:45
Ничего грандиозного! Королевский Бетис — крепкий орех. Он и в ЛаЛиге отлично идёт.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:15
Молодец Бетис.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:49
Бетис реально был лучше.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 06:25
Бетис хорошая команда, ожидаемо.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 06:19
Рома с Моуром решили "пробиться" в ЛК и вновь её выиграть.
jcy928q3a3yj
jcy928q3a3yj
сегодня в 04:38
Огорчили хоакиновские особливого
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 04:16
Маура гнать в Португалию !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:13
Колбасит Рому не по детски..........и очень давно.
BENFICA
BENFICA
сегодня в 00:39
Шли восьмидесятые минуты матчей Рома Реал Бетис Ренн Динамо Киев поставил экспресс 48 рублей на победы Ренна и Реал Бетис и поднял 968 рублей.
А что, приятно.
zv2zd7kfec5q
zv2zd7kfec5q
сегодня в 00:30
Такой результат не ждали!!!
рже
рже
сегодня в 00:14
Дибала...????
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:11
Обыкновенный опять облажался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:03
Испанцы были посильнее...
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