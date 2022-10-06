«Рома» дома проиграла «Бетису» в Лиге Европы

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вчера, 23:58

«Рома» проиграла «Бетису» (1:2) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 34-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Ромы» Пауло Дибала, а на 40-й минуте полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес сравнял счёт. На 88-й минуте нападающий «Бетиса» Луис Энрике вывел свою команду вперёд. В дополнительное ко второму тайму время прямую красную карточку получил полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло.

«Рома» идёт на 3-м месте в группе С (3 очка), «Бетис» занимает 1-е место (9 очков).