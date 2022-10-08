Йоканович: «У „Динамо“ много простых и невынужденных ошибок»

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вчера, 20:09

Главный тренер «Динамо» подытожил матч 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Обе команды показали интересную игру, мы снова пропустили со стандарта. Делаем много простых и невынужденных ошибок. Во втором тайме бились, пытались вытащить игру и могли забить в конце. Нам не хватало мастерства и точности передач в центре поля», – сказал Йоканович.