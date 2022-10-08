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Йоканович: «У „Динамо“ много простых и невынужденных ошибок»

вчера, 20:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подытожил матч 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Обе команды показали интересную игру, мы снова пропустили со стандарта. Делаем много простых и невынужденных ошибок. Во втором тайме бились, пытались вытащить игру и могли забить в конце. Нам не хватало мастерства и точности передач в центре поля», – сказал Йоканович.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:42
Ничья само то по такой игре!
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 22:12
Полностью согласен с capralom.

Если люди не могут элементарный пас сделать на три метра, то в этом Шварц точно виноват.

Если Смолов из убойной позиции не попадает в ворота, а Захарян играть не хочет, то и здесь Шварц при чём.

Много лишних людей набрали и у ГТ не спросили. Оно и понятно, надо было срочно латать дыры, закрывать оголённые места. Шутка ли, 7 человек сбежало!

Главные потери это конечно же ромка евгеньев, коля н.жи ,плиев.

Если без иронии то реальные потери 3 игрока.
Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 21:32
Девять очков не получится, у Локо не выиграем. А вот в Москве с Оренбургом и Химками очки надо брать по максимому. Иначе, говорить не о чём.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:17, ред.
То, что прервали серию из поражений, это хорошо, может дальше будет немного легче играть, моральное давление будет меньше.

Но по игре Динамо мало изменилось, каких-то значительных положительных моментов не видно.

Как по мне, то сегодня динамовцы ничем не отличались от себя самих, как в выигранном матче со Спартаком, так и проигранном, например с Сочи.

Игра команды не поменялась, а исход матча решили отдельные эпизоды, в одном случае больше повезло одним, в другом - другим.

Я не удивлюсь, если в следующих трех матчах с Оренбургом, Локомотивом и Химками Динамо наберет 9 очков, это вполне реально. Но уверен на сто процентов, что ничего существенного в игре команды не изменится, глобального улучшения не будет. Ну сыграют повнимательнее, ударят поточнее, меньше ошибутся, соперник
где-то позволит чуть больше - и все, другого не будет, надеюсь, что только пока.

Команде, или даже не столько команде, сколько Йокановичу, очень нужна Зимняя пауза. Когда он сможет сам поработать на сборах, сам поучаствовать в трансферах, сам поставить ту игру, какую хочет видеть - вот тогда мы сможем увидеть Динамо Йокановича. И оно будет совсем другое, и я думаю, что сильнее, но не факт, что более привлекательнее.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:33
Гонор превышает уровень
Capral
Capral
вчера в 20:27, ред.
Полностью согласен с тренером.

Если люди не могут элементарный пас сделать на три метра, то в этом тренер точно не виноват.

Если Смолов из убойной позиции не попадает в ворота, а Захарян играть не хочет, то и здесь тренер ни при чём.

Много лишних людей набрали и у ГТ не спросили. Оно и понятно, надо было срочно латать дыры, закрывать оголённые места. Шутка ли, 7 человек сбежало!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:17
Надо над этим работать...
drug01
drug01
вчера в 20:14
Счет по игре
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