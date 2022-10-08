Йоканович: «У „Динамо“ много простых и невынужденных ошибок»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подытожил матч 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
«Обе команды показали интересную игру, мы снова пропустили со стандарта. Делаем много простых и невынужденных ошибок. Во втором тайме бились, пытались вытащить игру и могли забить в конце. Нам не хватало мастерства и точности передач в центре поля», – сказал Йоканович.
Если люди не могут элементарный пас сделать на три метра, то в этом тренер точно не виноват.
Если Смолов из убойной позиции не попадает в ворота, а Захарян играть не хочет, то и здесь тренер ни при чём.
Много лишних людей набрали и у ГТ не спросили. Оно и понятно, надо было срочно латать дыры, закрывать оголённые места. Шутка ли, 7 человек сбежало!
Если люди не могут элементарный пас сделать на три метра, то в этом тренер точно не виноват.
Если Смолов из убойной позиции не попадает в ворота, а Захарян играть не хочет, то и здесь тренер ни при чём.
Много лишних людей набрали и у ГТ не спросили. Оно и понятно, надо было срочно латать дыры, закрывать оголённые места. Шутка ли, 7 человек сбежало!
Но по игре Динамо мало изменилось, каких-то значительных положительных моментов не видно.
Как по мне, то сегодня динамовцы ничем не отличались от себя самих, как в выигранном матче со Спартаком, так и проигранном, например с Сочи.
Игра команды не поменялась, а исход матча решили отдельные эпизоды, в одном случае больше повезло одним, в другом - другим.
Я не удивлюсь, если в следующих трех матчах с Оренбургом, Локомотивом и Химками Динамо наберет 9 очков, это вполне реально. Но уверен на сто процентов, что ничего существенного в игре команды не изменится, глобального улучшения не будет. Ну сыграют повнимательнее, ударят поточнее, меньше ошибутся, соперник
где-то позволит чуть больше - и все, другого не будет, надеюсь, что только пока.
Команде, или даже не столько команде, сколько Йокановичу, очень нужна Зимняя пауза. Когда он сможет сам поработать на сборах, сам поучаствовать в трансферах, сам поставить ту игру, какую хочет видеть - вот тогда мы сможем увидеть Динамо Йокановича. И оно будет совсем другое, и я думаю, что сильнее, но не факт, что более привлекательнее.
Но по игре Динамо мало изменилось, каких-то значительных положительных моментов не видно.
Как по мне, то сегодня динамовцы ничем не отличались от себя самих, как в выигранном матче со Спартаком, так и проигранном, например с Сочи.
Игра команды не поменялась, а исход матча решили отдельные эпизоды, в одном случае больше повезло одним, в другом - другим.
Я не удивлюсь, если в следующих трех матчах с Оренбургом, Локомотивом и Химками Динамо наберет 9 очков, это вполне реально. Но уверен на сто процентов, что ничего существенного в игре команды не изменится, глобального улучшения не будет. Ну сыграют повнимательнее, ударят поточнее, меньше ошибутся, соперник
где-то позволит чуть больше - и все, другого не будет, надеюсь, что только пока.
Команде, или даже не столько команде, сколько Йокановичу, очень нужна Зимняя пауза. Когда он сможет сам поработать на сборах, сам поучаствовать в трансферах, сам поставить ту игру, какую хочет видеть - вот тогда мы сможем увидеть Динамо Йокановича. И оно будет совсем другое, и я думаю, что сильнее, но не факт, что более привлекательнее.
Если люди не могут элементарный пас сделать на три метра, то в этом Шварц точно виноват.
Если Смолов из убойной позиции не попадает в ворота, а Захарян играть не хочет, то и здесь Шварц при чём.
Много лишних людей набрали и у ГТ не спросили. Оно и понятно, надо было срочно латать дыры, закрывать оголённые места. Шутка ли, 7 человек сбежало!
Главные потери это конечно же ромка евгеньев, коля н.жи ,плиев.
Если без иронии то реальные потери 3 игрока.
Если люди не могут элементарный пас сделать на три метра, то в этом Шварц точно виноват.
Если Смолов из убойной позиции не попадает в ворота, а Захарян играть не хочет, то и здесь Шварц при чём.
Много лишних людей набрали и у ГТ не спросили. Оно и понятно, надо было срочно латать дыры, закрывать оголённые места. Шутка ли, 7 человек сбежало!
Главные потери это конечно же ромка евгеньев, коля н.жи ,плиев.
Если без иронии то реальные потери 3 игрока.