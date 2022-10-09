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«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» и вернулся на первое место в таблице АПЛ

вчера, 20:31
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Арсенал» в центральном матче десятого тура АПЛ на своем поле обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:2.

Уже на первой минуте форвард «канониров» Габриэль Мартинелли открыл счёт, но затем Дарвин Нуньес его сравнял. Далее перед свистком на перерыв Мартинелли отдал голевую передачу на Букайо Сака. На это уже во втором тайме ответил Роберто Фирмино. Однако последнее слово оказалось за «Арсеналом», Сака забил с пенальти и принёс «канонирам» победу.

Лондонский клуб вернулся на первое место в таблице (24 очка), «Ливерпуль» — десятый (10 очков).

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Все комментарии
Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 07:41
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    вчера в 23:15
    Арсенал заслужил. Угадал счет...
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Бoрат (раскрыть)
    вчера в 23:01
    Да, нет - лфк укатает этих выскочек! Пора им на свое место...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:29
    Всех пушкарей с победой!
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 21:56
    Можно было предположить, что будет кто-то, кто навяжет борьбу МанСити. Но то, что это будет Арсенал - представить было трудно.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:30
    Арсенал приятно удивляет. Интересно как долго продержится в такой форме. С победой!
    3ton
    3ton
    вчера в 21:28
    Ливерпуль вернулся на свое место - середина таблицы
    EL MAGNIFICО
    EL MAGNIFICО
    вчера в 21:26
    Недолго мс радовался)))) Арсенал вернул первое место…
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 21:26, ред.
    Черная полоса красных все ещё продолжается. Будем надеяться, что она прерваться как можно быстрее
    aNOOBis
    aNOOBis ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:13
    Да, очень Оливер поспособствовал...хотя, например за отмашку Цимикаса в нос Жезуса даже не дал штрафного, но и пенальти не поставил в ворота Арса.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 21:10, ред.
    Кто смотрел игру, тот видел, что Нуньес провёл хороший матч, забив гол..., равно как и Диаз, который сделал сегодня ассист. И Диаз, кстати, которого купили на замену Мане, - с лихвой справляется с задачами на него возложенными. Поэтому искать проблемы Клоппа в нападении не имеет никакого смысла. А вот бардак в обороне, когда Дейк и компания не в состоянии разобрать игроков оппонента даже когда те в позиционном (!) нападении..., вот тут да - беда.
    d1metras
    d1metras
    вчера в 21:07
    Арсенал радует в этом сезоне!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:06
    Рефери помог канонирам, и это хороший знак. Помогали и МЮ Фергюсона и Ливеру Клопа
    DXTK
    DXTK
    вчера в 21:04
    Ливерпуль теперь соседствует с Эвертоном, если ириски сегодня сыграют в ничью или победят то обойдут клопчатник. думаю надо поддержать Лэмпарда
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 20:55
    Арсенал даст жару МС за чемпионство!
    Elliada
    Elliada ответ Владимир Коробов (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Хромая лошадь не несет опасности
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 20:53
    Десятое место, и то лишь по разнице мячей
    Четыре очка от зоны вылета
    Это конечно не квадрупл, но тоже очень эпично
    Браво Ливерпуль
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 20:51
    Ливер сдулся, а говорили, что уход Мане не скажется.
    Или это здесь не причём?
    Бoрат
    Бoрат ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:50
    Думаю забьет не меньше пяти гвоздей
    И парочку точно вонзит норвежский мастер
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 20:49
    Арсенал просто невероятны
    Здорово, что у Ман Сити есть конкурент в таблицы
    Эти команды достойны тех мест, которые занимают
    Владимир Коробов
    Владимир Коробов ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:49
    Ахах, да, примерно как в матче за суперкубок) Не зарекайся, раненый зверь еще опаснее
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 20:48
    После поражений от М.Ю, Наполи , Арсенала
    И ничьих с Фулхэмом, Кристал Пэласом, Борнмутом и Эвертоном
    Страшно представить, что с Ливерпулем сделает Манчестер Сити
    Точнее не страшно, а очень радостно. Я уже в предвкушении
    Думаю, это будет для обеих команд вишенка на торте первой части сезона
    И ещё клопу уже можно готовить бланк заявления об отставке, если он мужик
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:47
    Всех Пушкарей с красивой игрой и Победой !
    matrix333
    matrix333
    вчера в 20:46
    Арсенал это сила!
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    вчера в 20:45
    Доминатор?? Нольтета?? Как его ещё не обзывали.

    А он просто молча делал свое дело. Если арсенал так продолжит то думаю год два максимум Артету зауважают на уровне топ тренеров.
    witynchik
    witynchik
    вчера в 20:44
    Ай да Арсенал, нужно брать чемпионство
    Elliada
    Elliada
    вчера в 20:43
    В следующем туре МС еще один гвоздь в гроб Ливерпуля забьет.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 20:42
    Боже, что за матч! Сколько эмоций! Браво парни! Выстояли там где надо было, проявили стойкость, проявили характер и победили!!! Мартинелли и Сака выдали отличный матч!
    Так же хочу отметить судейство, давненько я не припомню что бы против Арсенала так судили! И кстати, в наши ворота не назначили чистый на мой взгляд пенальти, за игру Габриэла рукой....
    Хочу поздравить всех болельщиков Арсенала с очередной победой! Все мы стали свидетелями лучшего старта команты в истории !!! Такого даже наш Венгер не добивался! Пушкарииии, с победой!!! Двигаемся дальше!
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 20:41
    Звучит по чемпионски.
    Владимир Коробов
    Владимир Коробов
    вчера в 20:41
    Диас пока лучший в атаке. Да и в этом матче некого выделить у Ливерпуля, кроме того же Диаса. А Арсенал молодцы, с заслуженной победой. Отдельно в составе Арсенала хочу выделить Тьяго, начал голевую атаку, заработал пенальти и прервал несколько атак Ливерпуля.
    Гость
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