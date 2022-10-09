«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» и вернулся на первое место в таблице АПЛ

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вчера, 20:31

«Арсенал» в центральном матче десятого тура АПЛ на своем поле обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:2.

Уже на первой минуте форвард «канониров» Габриэль Мартинелли открыл счёт, но затем Дарвин Нуньес его сравнял. Далее перед свистком на перерыв Мартинелли отдал голевую передачу на Букайо Сака. На это уже во втором тайме ответил Роберто Фирмино. Однако последнее слово оказалось за «Арсеналом», Сака забил с пенальти и принёс «канонирам» победу.

Лондонский клуб вернулся на первое место в таблице (24 очка), «Ливерпуль» — десятый (10 очков).