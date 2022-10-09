«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» и вернулся на первое место в таблице АПЛ

«Арсенал» в центральном матче десятого тура АПЛ на своем поле обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:2.
Уже на первой минуте форвард «канониров» Габриэль Мартинелли открыл счёт, но затем Дарвин Нуньес его сравнял. Далее перед свистком на перерыв Мартинелли отдал голевую передачу на Букайо Сака. На это уже во втором тайме ответил Роберто Фирмино. Однако последнее слово оказалось за «Арсеналом», Сака забил с пенальти и принёс «канонирам» победу.
Лондонский клуб вернулся на первое место в таблице (24 очка), «Ливерпуль» — десятый (10 очков).
Так же хочу отметить судейство, давненько я не припомню что бы против Арсенала так судили! И кстати, в наши ворота не назначили чистый на мой взгляд пенальти, за игру Габриэла рукой....
Хочу поздравить всех болельщиков Арсенала с очередной победой! Все мы стали свидетелями лучшего старта команты в истории !!! Такого даже наш Венгер не добивался! Пушкарииии, с победой!!! Двигаемся дальше!
Так же хочу отметить судейство, давненько я не припомню что бы против Арсенала так судили! И кстати, в наши ворота не назначили чистый на мой взгляд пенальти, за игру Габриэла рукой....
Хочу поздравить всех болельщиков Арсенала с очередной победой! Все мы стали свидетелями лучшего старта команты в истории !!! Такого даже наш Венгер не добивался! Пушкарииии, с победой!!! Двигаемся дальше!
И ничьих с Фулхэмом, Кристал Пэласом, Борнмутом и Эвертоном
Страшно представить, что с Ливерпулем сделает Манчестер Сити
Точнее не страшно, а очень радостно. Я уже в предвкушении
Думаю, это будет для обеих команд вишенка на торте первой части сезона
И ещё клопу уже можно готовить бланк заявления об отставке, если он мужик
И ничьих с Фулхэмом, Кристал Пэласом, Борнмутом и Эвертоном
Страшно представить, что с Ливерпулем сделает Манчестер Сити
Точнее не страшно, а очень радостно. Я уже в предвкушении
Думаю, это будет для обеих команд вишенка на торте первой части сезона
И ещё клопу уже можно готовить бланк заявления об отставке, если он мужик