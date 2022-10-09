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Гол Роналду принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Эвертоном»

вчера, 22:54
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» в матче десятого тура АПЛ на выезде обыграл «Эвертон» со счётом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. Алекс Ивоби вывел «ирисок» вперёд уже на 5-й минуте, но через 10 минут счет сравнял Антони. А победу манкунианцам принёс Криштиану Роналду, который забил свой первый гол в сезоне в АПЛ и 700-й на клубном уровне.

МЮ поднялся на 5-е место в таблице АПЛ (15 очков), «Эвертон» — 12-й (10 очков).

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 09:11
в кои то веки забил
112910415
112910415
сегодня в 06:19
ещё может !
пока может ...
ABir
ABir
сегодня в 06:15
Криштиану не зря ест свой хлеб
Ironigor
Ironigor
сегодня в 05:54
Вперёд к новым свершениям . Удачи тебе Рон .
ch5wyh5fs9z3
ch5wyh5fs9z3
сегодня в 04:52
Ещё скрипит потёртое седло!
протон
протон ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:02
700-й гол в клубах. Впечатляет число, как ни крути. Угарать можно бесконечно. Поводы он дает. Но это нужно забивать 20 лет подряд в среднем по 35 голов. Здоровье железобетонное. Холанду по силам эта отметка. С точки зрения здоровья и стабильности. А вот с точки зрения мотивации, посмотрим
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:30
Игры у МЮ нет... Им повезло, что шел дождь и в физике уравнял шансы... Выиграли на мастерстве..
амурец
амурец
вчера в 23:22
Ещё может забивать
shur
shur
вчера в 23:20
...700 голов, это не каждый хоккеист за всю свою карьеру себе может позволить!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:12
    EL MAGNIFICО
    EL MAGNIFICО
    вчера в 22:58
    С победой МЮ.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 22:56, ред.
    Как написал юзер EL MAGNIFICO: "Реал Мадрид рулит и в АПЛ: Каземиро - ассист; Роналду - победный гол."
    Криш молодец. Пофигу с какой ноги ему бить... + башкой шикарно играет, - пас на Рашфорда в голевой прорыв последнего идеально головой на ход Маркусу выдал... Гол зря не засчитали - всё там было гуд.

    А так..., всё таже дырявая оборона и полное отсутствие подстраховки. Чего ТХ Варана то маринует на лавке ? Или ему мячик с навесов соперника всю дорогу будут из штрафной "гиганты" Мартинес и Маласия выносить ?! В концовке чудом не пропустили. С такой бессистемной тренерской концепцией в защите, более серьёзные тимы навтыкают МЮшникам как и МС - больше, чем дохрена.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 22:56
    Красава, Рон! И с юбилейным голом тебя!!!
    Гость
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