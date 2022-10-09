Гол Роналду принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» в матче десятого тура АПЛ на выезде обыграл «Эвертон» со счётом 2:1.
Все голы были забиты в первом тайме. Алекс Ивоби вывел «ирисок» вперёд уже на 5-й минуте, но через 10 минут счет сравнял Антони. А победу манкунианцам принёс Криштиану Роналду, который забил свой первый гол в сезоне в АПЛ и 700-й на клубном уровне.
МЮ поднялся на 5-е место в таблице АПЛ (15 очков), «Эвертон» — 12-й (10 очков).
пока может ...
пока может ...
Криш молодец. Пофигу с какой ноги ему бить... + башкой шикарно играет, - пас на Рашфорда в голевой прорыв последнего идеально головой на ход Маркусу выдал... Гол зря не засчитали - всё там было гуд.
А так..., всё таже дырявая оборона и полное отсутствие подстраховки. Чего ТХ Варана то маринует на лавке ? Или ему мячик с навесов соперника всю дорогу будут из штрафной "гиганты" Мартинес и Маласия выносить ?! В концовке чудом не пропустили. С такой бессистемной тренерской концепцией в защите, более серьёзные тимы навтыкают МЮшникам как и МС - больше, чем дохрена.
Криш молодец. Пофигу с какой ноги ему бить... + башкой шикарно играет, - пас на Рашфорда в голевой прорыв последнего идеально головой на ход Маркусу выдал... Гол зря не засчитали - всё там было гуд.
А так..., всё таже дырявая оборона и полное отсутствие подстраховки. Чего ТХ Варана то маринует на лавке ? Или ему мячик с навесов соперника всю дорогу будут из штрафной "гиганты" Мартинес и Маласия выносить ?! В концовке чудом не пропустили. С такой бессистемной тренерской концепцией в защите, более серьёзные тимы навтыкают МЮшникам как и МС - больше, чем дохрена.