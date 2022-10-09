Гол Роналду принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Эвертоном»

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вчера, 22:54

«Манчестер Юнайтед» в матче десятого тура АПЛ на выезде обыграл «Эвертон» со счётом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. Алекс Ивоби вывел «ирисок» вперёд уже на 5-й минуте, но через 10 минут счет сравнял Антони. А победу манкунианцам принёс Криштиану Роналду, который забил свой первый гол в сезоне в АПЛ и 700-й на клубном уровне.